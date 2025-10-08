ETV Bharat / state

TSPC के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे संतन और सुनील, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मिली परिवार को सम्मान राशि

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएसपीसी के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दो जवानों के परिजनों को सम्मान राशि प्रदान की.

सीएम ने सम्मान राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 9:02 PM IST

पलामू: तीन सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल इलाके में पुलिस एवं प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी (TSPC) के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे. सुनील राम, पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के परता के रहने वाले थे जबकि संतन मेहता हैदरनगर थाना क्षेत्र के बरेवा गांव के रहने वाले थे.

मुख्यमंत्री ने एक करोड़ 10 लाख की राशि सौंपी

बुधवार को झारखंड सरकार ने दोनों शहीद जवानों के परिजनों को सम्मान राशि प्रदान की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख का चेक सौंपा है. इस दौरान झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं डीजीपी अनुराग गुप्ता एवं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन मौजूद रहे.

दरअसल, घटना के बाद झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दोनों शहीद जवान के घर गए थे और वित्त मंत्री ने दोनों के परिजनों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था. इसी दौरान मंत्री ने दोनों के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की बात कही थी.

टीएसपीसी के टॉप कमांडर के खिलाफ सर्च अभियान में शामिल थे जवान

दोनों जवान टीएसपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत के खिलाफ एक सर्च अभियान में शामिल थे. इस अभियान में पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे.

इसके बाद पुलिस ने टीएसपीसी के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया था. इस सर्च अभियान में मुठभेड़ के दौरान जवानों पर फायरिंग करने वाले पांच लाख के इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया था जबकि दोनों मुठभेड़ में शामिल इनामी कमांडर नगीना को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था.

