TSPC के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे संतन और सुनील, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मिली परिवार को सम्मान राशि

TSPC के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे संतन और सुनील, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों मिली परिवार को सम्मान राशि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीएसपीसी के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दो जवानों के परिजनों को सम्मान राशि प्रदान की.
Published : October 8, 2025 at 9:02 PM IST
पलामू: तीन सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल इलाके में पुलिस एवं प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी (TSPC) के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे. सुनील राम, पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के परता के रहने वाले थे जबकि संतन मेहता हैदरनगर थाना क्षेत्र के बरेवा गांव के रहने वाले थे.
मुख्यमंत्री ने एक करोड़ 10 लाख की राशि सौंपी
बुधवार को झारखंड सरकार ने दोनों शहीद जवानों के परिजनों को सम्मान राशि प्रदान की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख का चेक सौंपा है. इस दौरान झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं डीजीपी अनुराग गुप्ता एवं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन मौजूद रहे.
दरअसल, घटना के बाद झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दोनों शहीद जवान के घर गए थे और वित्त मंत्री ने दोनों के परिजनों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था. इसी दौरान मंत्री ने दोनों के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की बात कही थी.
आज रांची में वीर शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम जी एवं संतन कुमार मेहता जी के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान हेतु चेक सौंपा।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 8, 2025
शहीदों के सम्मान में आश्रितों के साथ सदैव खड़ी है राज्य सरकार। शहीद के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी निःशुल्क… pic.twitter.com/2hY2GAwJxc
टीएसपीसी के टॉप कमांडर के खिलाफ सर्च अभियान में शामिल थे जवान
दोनों जवान टीएसपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत के खिलाफ एक सर्च अभियान में शामिल थे. इस अभियान में पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे.
इसके बाद पुलिस ने टीएसपीसी के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया था. इस सर्च अभियान में मुठभेड़ के दौरान जवानों पर फायरिंग करने वाले पांच लाख के इनामी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया था जबकि दोनों मुठभेड़ में शामिल इनामी कमांडर नगीना को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था.
ये भी पढ़ें- पुलिस और टीएसपीसी के मुठभेड़ में दो जवान शहीद, झारखंड पुलिस की घोषणा मार्च 2026 तक खत्म हो जाएंगे नक्सली
पलामू में भीषण मुठभेड़, दो जवान शहीद, TSPC नक्सलियों के साथ हुआ एनकाउंटर
बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, कोबरा बटालियन का जवान शहीद