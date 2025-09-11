ETV Bharat / state

नगरपालिका सेवा संवर्ग के 19 अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत ने सौंपा नियुक्ति पत्र, पर्यटन और जेटीडीसी की वेबसाइट के साथ लोगो भी हुआ लांच

सीएम हेमंत सोरेन ने नगरपालिका सेवा संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस दौरान पर्यटन विभाग का लोगो भी लांच हुआ.

Jharkhand Municipal Service cadre
चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 4:48 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 19 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन एवं झारखंड पर्यटन विकास निगम का लोगो एवं वेबसाइट तथा सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन का शुभारंभ किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास है और हमारी प्रतिबद्धता समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए है. हमारा प्रयास है कि इस राज्य का हर तरह से विकास कैसे हो. आज इसी क्रम में नियुक्तियां हो रही हैं, प्रतिदिन अनेक दिशाओं में नए कार्य हो रहे हैं. हमें गर्व है कि प्रकृति ने हमें न केवल धरती के अंदर हा संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी हमें इस हद तक प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान किया है कि हम देश-दुनिया में पहचान बना सकें और उसे प्रदर्शित कर सकें.

भ्यर्थियों को सीएम हेमंत ने सौंपा नियुक्ति पत्र (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि इस डिजिटल युग में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. विभाग द्वारा कलाकारों का डाटा तैयार करने के साथ-साथ लोगो और वेबसाइट की सराहना करते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किए गए डॉक्यूमेंटेशन से देश-दुनिया के लोग झारखंड के बारे में जान सकेंगे.

जेटीडीसी के निदेशक प्रेमरंजन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन विभाग और जेटीडीसी द्वारा शुरू की गई वेबसाइट में राज्य की सभी खूबसूरती की झलक देखने को मिलेगी और नई वेबसाइट को आज के युग के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें जीटीडीसी की सभी संपत्तियों की बुकिंग की एक नई प्रणाली को शामिल किया गया है, जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ कम समय में बुकिंग हो सकेगी. वर्तमान में जेटीडीसी के पास 40 से अधिक होटल हैं, जिनमें से 12 होटलों का संचालन जेटीडीसी स्वयं करता है और शेष का संचालन उसके पार्टनर करते हैं.

Jharkhand Municipal Service cadre
झारखंड टूरिज्म का नया लोगो (ईटीवी भारत)

नियुक्ति पत्र मिलते ही खिल उठे चेहरे

झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कुल 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिनमें गार्डेन अधीक्षक से लेकर सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, सेनेटरी सुपरवाइजर जैसे पद शामिल थे. इन पदों पर कड़ी मेहनत के बाद नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे उन्हें दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे.

CM HEMANT SORENJTDCJMSC APPOINTMENT LETTERSझारखंड पर्यटन विभागJHARKHAND MUNICIPAL SERVICE CADRE

