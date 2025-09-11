ETV Bharat / state

नगरपालिका सेवा संवर्ग के 19 अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत ने सौंपा नियुक्ति पत्र, पर्यटन और जेटीडीसी की वेबसाइट के साथ लोगो भी हुआ लांच

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 19 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन एवं झारखंड पर्यटन विकास निगम का लोगो एवं वेबसाइट तथा सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन का शुभारंभ किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास है और हमारी प्रतिबद्धता समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए है. हमारा प्रयास है कि इस राज्य का हर तरह से विकास कैसे हो. आज इसी क्रम में नियुक्तियां हो रही हैं, प्रतिदिन अनेक दिशाओं में नए कार्य हो रहे हैं. हमें गर्व है कि प्रकृति ने हमें न केवल धरती के अंदर हा संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी हमें इस हद तक प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान किया है कि हम देश-दुनिया में पहचान बना सकें और उसे प्रदर्शित कर सकें.

भ्यर्थियों को सीएम हेमंत ने सौंपा नियुक्ति पत्र (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि इस डिजिटल युग में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. विभाग द्वारा कलाकारों का डाटा तैयार करने के साथ-साथ लोगो और वेबसाइट की सराहना करते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किए गए डॉक्यूमेंटेशन से देश-दुनिया के लोग झारखंड के बारे में जान सकेंगे.