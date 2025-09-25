ETV Bharat / state

झारखंड को पहली बार बड़ी संख्या में मिलने जा रहे हैं डॉक्टर, सीएम हेमंत सोरेन आज सभी को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

रांची में हेमंत सोरेन आज 200 नवचयनित डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 8:11 AM IST

रांची: राज्य में सरकारी डॉक्टरों की कमी दूर करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार लगातार चिकित्सकों की नियुक्ति कर रही है. इसके तहत आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय में 170 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. इसमें 70 डॉक्टरों की नियुक्ति जेपीएससी ने की है. ज​बकि 100 डॉक्टरों की नियुक्ति एनएचएम के तहत अनुबंध पर की गई है.

पहली बार बड़ी संख्या में होगी डॉक्टरों की नियुक्ति

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि यह झारखंड के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि यहां मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था हो इस कड़ी में काफी संख्या में चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि विगत सात महीनों में मैंने लंबी लकीर खींचने का काम किया है. उन्होंने कहा की हालत यह थी कि यहां डॉक्टरों का सम्मान नहीं होता था. उन्हें अपमानित किया जाता था. ऐसे में जब एक डॉक्टर खुद मंत्री बना है तो लोगों को मुझ से काफी उम्मीद है.

स्वास्थ्य विभाग में 10 हजार कर्मियों की होगी नियुक्ति- स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए पहल की जा रही है. इसके तहत 10000 कर्मियों की नियुक्ति आने वाले समय में होगी. हमारा उद्देश्य यह है कि राज्य की जनता तक चिकित्सक पहुंचे और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले ताकि लोगों को विश्वास हो कि झारखंड में भी स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ है. 20 साल तक इस विभाग में लोगों ने जंग लगा कर रखा था. विपक्ष को भी मौका मिला था लेकिन वह कर नहीं पाए.

उन्होंने कहा कि रिम्स-2 भी बनेगा और 6 मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे. जब तक कॉलेज नहीं खुलेगा तब तक हम डॉक्टर कैसे देंगे. हमारी मंशा यह है कि हर गांव में डॉक्टर रहे. विपक्ष के साथी हो या सत्ता पक्ष के हमसे मांगे, हम उन्हें डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे. रांची के सदर अस्पताल को सभी सुविधाओं से संपन्न किया जा रहा है. इसी तरह से सभी सदर अस्पताल को भी विकसित किया जाएगा. एक डॉक्टर 10000 लोगों को सेवा प्रदान कर सकता है. जाहिर तौर पर 200 चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

