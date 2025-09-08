बिरहोर बच्चे के सांप काटने मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, डीसी को बेहतर इलाज के दिए निर्देश
कोडरमा में एक बिरहोर बच्चे को सांप ने काट लिया. इस पर सीएम ने संज्ञान लिया और डीसी को तत्काल मदद के निर्देश दिए.
कोडरमा: जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत नवलशाही निवासी 12 वर्षीय दीपक बिरहोर पिछले दिनों एक जहरीले सांप के काटने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था. यह सोशल मीडिया पर वायरल हुई. जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए कोडरमा डीसी को उक्त बिरहोर बालक के स्वास्थ्य पर तत्काल संज्ञान लेने एवं हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया.
पीड़ित बच्चे का इलाज जारी
सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और उपायुक्त ने डोमचांच बीडीओ और सीओ को निर्देश देते हुए पीड़ित परिवार से मिलने को कहा. जिसके बाद रविवार देर रात डोमचांच के बीडीओ व सीओ पीड़ित बिरहोर के घर पहुंचे और पीड़ित बच्चे दीपक बिरहोर के स्वास्थ्य की जानकारी ली. इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया. जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है.
.@dckoderma तत्काल संज्ञान लें एवं उचित हर संभव मदद पहुँचाते हुए सूचित करें। https://t.co/EKVSVPO0xn— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 7, 2025
एक हफ्ता पहले बच्चे को काटा था सांप
इधर, कोडरमा उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित बिरहोर बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित के बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. साथ ही समुचित योजना के अंतर्गत पीड़ित को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है.
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उक्त मामला संज्ञान में आया है। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के स्थल पर जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और बेहतर इलाज हेतु अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, समुचित योजना के अंतर्गत पीड़ित को लाभान्वित… pic.twitter.com/B2YZNQ7Piu— DC KODERMA (@dckoderma) September 7, 2025
बता दें कि 1 सितंबर को दीपक बिरहोर बगुले का शिकार करने घर से सटे जंगल गया हुआ था. इसी दौरान उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था. जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे आनन-फानन में सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया था.
परिवार वालों ने ली राहत की सांस
इलाज के बावजूद भी दीपक बिरहोर की स्थिति में वहां कोई सुधार नहीं हुआ. जिसके बाद परिजनों ने उसे वापस घर ले आया. इससे उसकी हालत और खराब बिगड़ती जा रही थी. वह बीते 2-3 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था. हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस त्वरित कार्रवाई के बाद पीड़ित के परिजनों ने राहत की सांस ली है.
