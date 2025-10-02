रावण दहन को लेकर उमड़ी भीड़, सीएम के तीर से मेघनाद, कुंभकर्ण के साथ लंका नगरी समेत धू-धूकर जला रावण

रावण दहन को लेकर उमड़ी भीड़, सीएम के तीर से मेघनाद, कुंभकर्ण के साथ लंका नगरी समेत धू-धूकर जला रावण
रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए.
Published : October 2, 2025 at 9:40 PM IST
रांचीः असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा रावण दहन के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया. इस मौके पर राजधानी रांची के एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पारंपरिक रुप से रावण दहन किया गया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण आतिशबाजी रहा. जिसको देखने के लिए बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग डटे रहे.
पंजाबी हिन्दू बिरादरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आतिशबाजी के बाद सर्वप्रथम लंका दहन किया गया तत्पश्चात भाजपा विधायक सीपी सिंह ने मेघनाथ, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुंभकर्ण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रावण का दहन कर लोगों को दशहरा की शुभकामना दी.
इस वर्ष रावण का पुतला की लंबाई 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट था. जबकि सोने की लंका 30×30 फुट की थी जो पलक झपकते ही धू-धूकर जल गया.
बारिश के बीच भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
रांची में आज से 76 साल पहले शुरू हुई रावण दहन को पंजाबी हिन्दू बिरादरी आज भी मनाता रहा है. हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हो पाया और लोग मैदान के चारों तरफ छाता या कुर्सी सिर पर लेकर खड़े रहे.
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दशहरा की बधाई देते हुए कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद आप सभी का उत्साह साफ तौर पर झलक रहा है. उन्होंने कहा कि दशहरा के दौरान खराब मौसम के बावजूद लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ पूरा दशहरा मनाया और यही परंपरा संस्कृति सभ्यता है जिसे हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ने का अथक प्रयास में है. आज इस खराब मौसम में भी अपनी संस्कृति को मजबूती देने के लिए जन सैलाब इसका गवाह बन रहा है.
