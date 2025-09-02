ETV Bharat / state

रांची के मोरहाबादी में करम पूर्व संध्या समारोह, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री - KARAM PUJA 2025

झारखंड में करम पूर्व की धूम है. राजधानी के मोरहाबादी में देर शाम सीएम करम पूर्व संध्या समारोह में शामिल हुए.

CM Hemant Soren attended Karam eve celebration program at Morabadi in Ranchi
करम पूर्व संध्या समारोह में सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 4:56 AM IST

रांचीः करम पर्व को लेकर उत्साह अभी से दिखने लगा है. रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार शाम करम पूर्व संध्या समारोह 2025 आयोजित किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंडवासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने संबोधित लोगों को करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत हमें दिया है. पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं.

करम समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)

सीएम ने कहा कि आदिवासी समुदाय की संरक्षा के लिए देश में कई कायदे-कानून बनाए गए हैं, कई सारी व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं. पूरी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार-विमर्श होता रहा है. मगर आज आदिवासी समाज कई कारणों से, कई नीतियों की वजह से इधर-उधर बिखर जा रहे हैं. लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ियों ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अलग-अलग प्लेटफार्म, अलग-अलग माध्यमों का उपयोग कर सामाजिकता को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

CM Hemant Soren attended Karam eve celebration program at Morabadi in Ranchi
करम पूर्व संध्या समारोह में सीएम (ETV Bharat)

करम महोत्सव धूमधाम से मनाएं

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का माहौल है. राज्य के अलग-अलग गांव, मोहल्ले, टोलों में करम महोत्सव मनाया जा रहा है. करम महोत्सव सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि जहां-जहां हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं, वहां भी करम महोत्सव की तैयारी की गई है. सभी लोग करम महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं.

CM Hemant Soren attended Karam eve celebration program at Morabadi in Ranchi
करम पूर्व संध्या समारोह में सीएम (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग इसी तरह एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो परिणाम अवश्य बेहतर होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज करम पूर्व संध्या समारोह में यहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में महिला-पुरुष बच्चे-बच्चियां एकत्रित हुए हैं, एक खुशनुमा माहौल बना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि करम महोत्सव के अवसर पर ऐसा ही हर्ष और खुशी का माहौल पूरे राज्य में बना रहे, यही हमसभी की प्राथमिकता होनी चाहिए. हमारे अगुवा मार्गदर्शकों ने जो सांस्कृतिक विरासत हमें सौंपी है, इस समृद्ध विरासत को हर हाल में आगे बढ़ाना है. यही राज्य सरकार के साथ-साथ हम सभी की जिम्मेदारी है.

CM Hemant Soren attended Karam eve celebration program at Morabadi in Ranchi
करम पूर्व संध्या समारोह में मौजूद लोग (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी समाज के अंदर की कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है लेकिन इस प्रयास में सफलता तभी मिलेगी जब पूरा समाज एक होकर राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी जिस उत्साह के साथ संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं यह हमें प्रेरित करती है. इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा, विधायक जिगा सुसारन होरो सहित कई लोग उपस्थित रहे.

