सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुजी शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान वे टोटो चलाते दिखे.

CM Hemant Soren
टोटो चलाते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 7:14 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 7:57 AM IST

रामगढ़: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शनिवार (16 अगस्त) को होने वाले श्राद्ध कर्म की व्यापक तैयारियां चल रही हैं. मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन पूरी तैयारी पर नजर रख रहे हैं. मुख्यमंत्री खुद सभी पंडालों में बैठने की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और दिवंगत दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने और संवेदना व्यक्त करने वालों से मुलाकात भी कर रहे हैं.

इसी बीच गुरुवार देर शाम की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम हेमंत सोरेन खुद ई-रिक्शा (टोटो) चलाकर नेमरा से करीब छह किलोमीटर दूर लुकैयाटाड़ पहुंचे. जहां तीन हेलीपैड बनाए गए हैं और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए ताकि श्राद्ध कर्म में आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी न हो.

टोटो चलाते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

सीएम हेमंत सोरेन ने पैतृक घर से ई-रिक्शा द्वारा पूरे रास्ते का भी अवलोकन किया, हेलीपैड तक सभी पार्किंग और सुरक्षा का जायजा लिया, उनके साथ रामगढ़ के डीसी भी पीछे की सीट पर बैठे. साथ ही मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री योगेंद्र महतो, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने भी स्थिति का जायजा लिया, साथ ही कार्यक्रम स्थल और हर पंडाल में जाकर व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया ताकि 16 अगस्त को आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों के लिए सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, पार्किंग, टेंट, बैठने की व्यवस्था और शौचालय की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, इसके साथ ही गोला से नेमरा तक यातायात व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाए कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

आपको बता दें कि लुकैयाटाड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और आज इसका ट्रायल भी किया गया जो मुख्यमंत्री के पैतृक घर से करीब 6 किलोमीटर दूर है और यहां से ऑटो और (टोटो) ई-रिक्शा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है ताकि वाहन पार्क करने के बाद लोगों को पैदल न चलना पड़े और लोग आसानी से दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे सकें और उनके संस्कार भोज में शामिल हो सकें.

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

