रांची: झारखंड में करम पर्व की धूम है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन देर शाम रांची के विभिन्न स्थानों पर आयोजित करम पूजा महोत्सव में शामिल हुए. महिला कॉलेज के साइंस ब्लॉक स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करम पूजा महोत्सव-2025 में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले अखाड़े में स्थापित करम डाली के समक्ष विधिवत पूजा-अर्चना की और शीश झुकाकर समस्त झारखंडवासियों की सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली की कामना की.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी इस धरती से जुड़ी परंपराओं और संस्कृति से बंधे हैं. हर वर्ग समुदाय के लोग अपने-अपने रीति-रिवाज और संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं, उसी तरह आज आदिवासी समाज के लोग करम पर्व के पावन अवसर पर इस आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में करम महोत्सव-2025 धूमधाम से मना रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी बहनों ने बरसात के मौसम में एकत्रित होकर हर्ष और उल्लास के साथ इस परंपरा का निर्वहन किया है, जो प्रकृति के साथ हमारे साहचर्य का एक उदाहरण है. चाहे बारिश हो, आंधी हो या गर्मी, हमारी बहनों ने हर बार करम महोत्सव का आयोजन किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि करम पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और जीवनशैली का प्रतीक है. यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते, सामाजिक समरसता और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था और कृतज्ञता को दर्शाता है.

समृद्ध परंपरा और संस्कृति को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी की कामना है कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें करम पर्व जैसे सामूहिक उल्लास के महत्वपूर्ण अवसरों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है, उसी प्रकार हमारी पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी भी इस समृद्ध परंपरा को श्रद्धा और सद्भाव के साथ आगे बढ़ाती रहे.

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस समृद्ध परंपरा और संस्कृति को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है. इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने संबोधित किया और करम महोत्सव की शुभकामनाएं दीं तथा लोगों से इस महोत्सव का भरपूर आनंद उठाने की अपील की. ​​

वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सभी राज्यवासियों को करम महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित अन्य उपस्थित थे.

