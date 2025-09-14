ETV Bharat / state

सीएम और मुख्य न्यायाधीश खूंटी में करेंगे बार भवन का शिलान्यास, अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा

आगामी 16 सितंबर को सीएम और मुख्य न्यायाधीश खूंटी में बार भवन का शिलान्यास करने वाले हैं.

CM Hemant Soren and Chief Justice will lay foundation stone of Bar Bhawan in Khunti
खूंटी में शिलान्यास और सभा स्थल का जायजा लेते अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटीः मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी का दौरा करेंगे. इसको लेकर जिला में तैयारियां जोरों पर है. रविवार को जिला के धिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया.

सीएम यहां बार भवन के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे और कचहरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे. इसके लिए रांची से आए आलाधिकारियों ने भी सभा स्थल पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया.

रविवार को भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल, डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया. इस मौके पर खूंटी डीसी आर रॉनिटा, एसपी मनीष केरकेट्टा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे.

CM Hemant Soren and Chief Justice will lay foundation stone of Bar Bhawan in Khunti
शिलान्यास और सभा स्थल का जायजा लेते अधिकारी (ETV Bharat)

अधिकारियों ने कचहरी परिसर में शिलान्यास और सभा स्थल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया. इस क्रम में डीआईजी सह रांची एसएसपी ने सुरक्षा को लेकर हर पहलुओं की जानकारी स्थानीय प्रशासन से ली. साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके बाद में खूंटी उपायुक्त घंटों कचहरी मैदान में रहकर अधिकारियों के साथ तैयारियों के बाबत मंथन की.

बता दें कि खूंटी कचहरी परिसर में 3.50 करोड़ रुपये की लागत से बार भवन का निर्माण होना है. यह शिलान्यास समारोह मंगलवार शाम 4 बजे होना है. शिलान्यास में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश समेत कई अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. खूंटी से ही चांडिल और चाईबासा बार भवन का ऑनलाइन शिलान्यास विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किया जाएगा.

इसे भी पढे़ं- Bokaro Bar Election: 48 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, 878 वोटर्स करेंगे फैसला

इसे भी पढ़ें- 27 अक्टूबर से जिला बार एसोसिएशन में बैठ सकेंगे अधिवक्ता, जिला बार एसोसिएशन कार्यसमिति में हुआ फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

KHUNTI DC R RONITABAR BHAWAN IN KHUNTICM HEMANT SORENअधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थलCM AND CJ KHUNTI VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.