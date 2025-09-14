ETV Bharat / state

सीएम और मुख्य न्यायाधीश खूंटी में करेंगे बार भवन का शिलान्यास, अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा

खूंटी में शिलान्यास और सभा स्थल का जायजा लेते अधिकारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 14, 2025 at 9:53 PM IST 2 Min Read