सीएम और मुख्य न्यायाधीश खूंटी में करेंगे बार भवन का शिलान्यास, अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा
आगामी 16 सितंबर को सीएम और मुख्य न्यायाधीश खूंटी में बार भवन का शिलान्यास करने वाले हैं.
Published : September 14, 2025 at 9:53 PM IST
खूंटीः मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी का दौरा करेंगे. इसको लेकर जिला में तैयारियां जोरों पर है. रविवार को जिला के धिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया.
सीएम यहां बार भवन के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे और कचहरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे. इसके लिए रांची से आए आलाधिकारियों ने भी सभा स्थल पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया.
रविवार को भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल, डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया. इस मौके पर खूंटी डीसी आर रॉनिटा, एसपी मनीष केरकेट्टा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे.
अधिकारियों ने कचहरी परिसर में शिलान्यास और सभा स्थल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया. इस क्रम में डीआईजी सह रांची एसएसपी ने सुरक्षा को लेकर हर पहलुओं की जानकारी स्थानीय प्रशासन से ली. साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके बाद में खूंटी उपायुक्त घंटों कचहरी मैदान में रहकर अधिकारियों के साथ तैयारियों के बाबत मंथन की.
बता दें कि खूंटी कचहरी परिसर में 3.50 करोड़ रुपये की लागत से बार भवन का निर्माण होना है. यह शिलान्यास समारोह मंगलवार शाम 4 बजे होना है. शिलान्यास में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश समेत कई अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. खूंटी से ही चांडिल और चाईबासा बार भवन का ऑनलाइन शिलान्यास विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किया जाएगा.
