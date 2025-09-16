ETV Bharat / state

सीएम और मुख्य न्यायाधीश ने बार काउंसिल भवन का किया शिलान्यास, खूंटी के अलावा चाईबासा और चांडिल में बनेगा भवन

खूंटी में बार काउंसिल भवन का शिलान्यास ( Etv Bharat )

Published : September 16, 2025