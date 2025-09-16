सीएम और मुख्य न्यायाधीश ने बार काउंसिल भवन का किया शिलान्यास, खूंटी के अलावा चाईबासा और चांडिल में बनेगा भवन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने खूंटी में बार काउंसिल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया.
Published : September 16, 2025 at 9:18 PM IST
खूंटी: चाईबासा, चांडिल और खूंटी में अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में झारखंड सरकार ने कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार काउंसिल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. जिला के कचहरी मैदान से तीनों जिलों में बनने वाले भवन का शिलान्यास किया गया.
3.50 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा बार काउंसिल भवन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी 24 जिलों में अगले तीन साल के अंदर बार भवन का निर्माण कराया जाएगा. न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम करती है और सरकार इसे हर संभव सहयोग देती रही है.
सीएम खूंटी कचहरी परिसर में 3.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बार भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे. इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान समेत हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे.
खूंटी के लिए ऐतिहासिक दिन है: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज का दिन खूंटी के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे राज्य में आधुनिक और सुंदर बार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है. न्याय के मंदिर में बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलता है और सरकार न्याय पालिका को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है. सीएम ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां अधिवक्ताओं को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.
न्यायालय सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर है जहां किसी के साथ कोई भेदभाव किये बगैर लोगों को न्याय मिलता है। और कहीं न कहीं यह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 16, 2025
आपने देखा होगा न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास… pic.twitter.com/icHZvto3Ir
जरूरी है मौलिक अधिकारों की रक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में बेंच एवं बार अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं. आम जन को सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने तथा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. कार्यक्रम को मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने भी संबोधित किया. उन्होंने राज्य के जिला व अनुमंडल न्यायालयों में बार भवन बनाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है जो स्वागत योग्य कदम है, इससे निश्चित रूप से अधिवक्ताओं को सुविधा होगी. इस अवसर पर सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक सुदीप गुड़िया और रामसूर्या मुंडा समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
चांडिल और चाईबासा कोर्ट के बार भवन का ऑनलाइन शिलान्यास
शिलान्यास के बाद कचहरी मैदान में संक्षिप्त सभा आयोजित की गई, जिसमें चांडिल और चाईबासा कोर्ट में बनने वाले बार भवन का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया गया. भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने स्वागत भाषण में बताया कि राज्य सरकार ने जिला न्यायालयों में बार भवन निर्माण के लिए 132 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जिसे तीन सालों में खर्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 11 महीने में बार भवन का निर्माण किया जाएगा. खूंटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल रूपेंद्रनाथ शाहदेव ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया.
इस मौके पर सांसद कालीचरण मुंडा, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायाधीश इानंदा सेन, न्यायाधीश राजेश शंकर, न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश राजेश कुमार, न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी, न्यायाधीश दीपक रोशन, न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी, न्यायाधीश अंबुज नाथ, न्यायाधीश संजय प्रसाद, न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश अरूण कुमार राय, महाधिवक्ता राजीव रंजन, न्यायाधीश अविनाश कुमार, खूंटी के प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेस कुमार, उपायुक्त आर रॉनिटा, खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया समेत अन्य कई लोग उपस्थित रहे.
