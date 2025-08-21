ETV Bharat / state

15 अगस्त के लड्डू नहीं मिले तो की सीएम से शिकायत, बात बढ़ी तो पंचायत ने दिया गिफ्ट - CM HELPLINE COMPLAINT FOR LADDU

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सीएम हेल्पलाइन का चौंकाने वाला मामला, लड्डू नहीं मिलने पर कर दी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत

CM Helpline complaint for laddu
लड्डू नहीं मिले तो कर दी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 2:17 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 2:24 PM IST

भिंड : जन समस्याओं के निवारण के लिए शुरू की गई CM हेल्पलाइन में अब लड्डू नहीं मिलने की शिकायतें पहुंच रही हैं. सुनकर अटपटा लगे पर ये सच है. भिंड जिले में एक शख्स ने 15 अगस्त का लड्डू नहीं मिलने पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी. ग्रामीण ने आरोप लगाया कि उसे आजादी की सालगिरह पर पंचायत कार्यालय से लड्डू नहीं मिला, जिससे वह प्रताड़ित महसूस कर रह है. जब सीएम हेल्पलाइन में ये शिकायत पहुंची तो सरपंच से लेकर पंचायत सचिव तक ने माथा पकड़ लिया.

COMPLAINT FOR LADDHU BHIND NEWS
वायरल हो रही सीएम हेल्पलाइन में की गई ये शिकायत (Etv Bharat)

लड्डू ना मिलने से नाराज हुआ ग्रामीण

दरअसल, 15 अगस्त के दिन सारे देश की तरह भिंड के नौधा पंचायत में भी आजादी का जश्न मनाया गया, झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान हुआ. इसके बाद नियमानुसार मिठाई बांटी गई. यहां पंचायत कार्यालय परिसर में सभी को एक-एक लड्डू दिया जा रहा था. जब बारी गांव के ग्रामीण कमलेश कुशवाहा की आई तो उसे भी लड्डू मिला लेकिन जब उसने दोबारा लड्डू मांगा तो उसे मना कर दिया गया. इस बात से नाराज ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत कर दी.

ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन में की शिकायत

ग्रामीण ने शिकायत में बताया, " पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में ग्रामवासियों को लड्डू नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे बड़ी समस्या हो रही है." उस समय तो बात आई गई हो गई लेकिन जब इस शिकायत के निराकरण की बारी आई तो पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच भी चौंक गए. फिर क्या था ग्रामीणों से संपर्क कर शिकायत बंद कराने का कई बार आग्रह किया लेकिन अब कमलेश मानने को तैयार नहीं.

complaint for laddu
शिकायत सुन अधिकारियों ने पकड़ा माथा (Etv Bharat)

'दो मांगे फिर भी सिर्फ एक ही लड्डू दिया'

ग्रामीण द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर लड्डू ना मिलने की शिकायत का लेटर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. जिसके बाद ईटीवी भारत ने कमलेश से बात की तो उसने बताया, '' जब ध्वजारोहण हुआ तो उसके बाद सबको दो लड्डू बांटे जाने चाहिए थे लेकिन हमें सिर्फ एक ही लड्डू दिया और मांगने पर साफ-साफ मना कर दिया. इसलिए इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है.

कमलेश को बाजार से दिलाएंगे लड्डू

वहीं मामले में पंचायत सचिव रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया, '' 15 अगस्त को सभी मौजूद ग्रामवासियों को जीआरएस धर्मेंद्र के द्वारा एक-एक लड्डू का वितरण किया जा रहा था. लेकिन कमलेश ने दो लड्डू मांगे तो जीआरएस ने मना कर दिया कि लड्डू बाकी लोगों को कम ना पड़ें. शायद इसी बात का उसे बुरा लग गया. हालांकि, अब पंचायत की ओर से दुकान से लड्डू खरीदकर कमलेश को दिलवाएंगे.''

