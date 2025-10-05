ETV Bharat / state

यमुनानगर की छछरौली अनाज मंडी में छापेमारी, सीएम फ्लाइंग टीम की रेड से आढ़तियों में मची खलबली

हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है.

CM Flying Team raids Chhachhrauli grain market in Yamunanagar
यमुनानगर की छछरौली अनाज मंडी में छापेमारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 5, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर की छछरौली अनाज मंडी में रविवार को सीएम फ्लाइंग टीम अपने साथ नापतौल विभाग के अधिकारियों को लेकर पहुंची. टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही आढ़तियों में खलबली मच गई. कुछ आढ़तियों ने लेबर से तौल बंद करवा दिया तो वहीं कुछ तो अपना बूथ छोड़कर ही रफूचक्कर हो गए. तुलाई कर भरी रखी बंद बोरियों का वजन जांचने के लिए टीम ने मजदूरों से बीच-बीच में से बोरियां निकलवाई. इस दौरान जांच में गड़बड़ी भी पाई गई. बोरियों में निर्धारित वजन से ज्यादा वजन मिला जिससे साफ था कि किसानों को चूना लगाने का काम किया जा रहा है.

गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई : सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि "उच्च अधिकारियों के आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक कांटों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. अभी तक बहुत कम आढ़ती ही इलेक्ट्रोनिक कांटे से तोल कर रहे हैं. इस बारे में 2 बार नोटिस दिया जा चुका है. अब एक बार फिर इन्हें नोटिस दिया जाएगा. उन्होंने 50 बोरियों का वजन करवा कर देखा है. कमीशन एजेंट के वजन में गड़बड़ी मिली है जिस पर कार्रवाई की जाएगी,"

यमुनानगर की छछरौली अनाज मंडी में छापेमारी (Etv Bharat)

किसान ने किया हंगामा : वहीं नापतौल अधिकारी मोहन शर्मा ने कहा कि "जिस कमीशन एजेंट के वजन में गड़बड़ी मिली है उसके खिलाफ अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी आढ़तियों से सरकार के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक कांटों से तौल करने के लिए कहा गया है". वहीं मंडी में धान लेकर पहुंचे एक किसान कर्मबीर ने टीम के सामने हंगामा कर दिया और आढ़तियों पर किसानों के साथ धोखा करने के आरोप भी लगाए.

