ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाइयों के दुकानों में की छापेमारी, सैंपल को टेस्ट के लिए लैब भेजा

त्योहारी सीजन में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुरुक्षेत्र के कई मिठाइयों की दुकानों में छापा मारकर सैंपल लिया है.

CM Flying Raid In Kurukshetra
सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाइयों के दुकानों में किया रेड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 7, 2025 at 4:38 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्रः पूरे देश में इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है. त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, इसका फायदा उठाकर कुछ लोग घटिया और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री करने लगते हैं. इस पर रोक लगाने के लिए कुरुक्षेत्र में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाइयों की दुकानों में रेड किया. इस दौरान टीम ने दुकानों में मौजूद फूड प्रोडक्ट्स का सैंपल लिया और जांच के लिए लैब भेजा. टीम ने रेड के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की.

CM Flying Raid In Kurukshetra
फूड सैंपल जमा करते अधिकारी (Etv Bharat)
CM Flying Raid In Kurukshetra
सीएम फ्लाइंग का छापा (Etv Bharat)

थोक में मिठाइयां कारोबारियों पर फोकस: पत्रकारों से बातचीत करते हुए फूड इंस्पेक्टर अमित चौहान ने बताया कि "आज सुबह से ही कुरुक्षेत्र में रेड जारी है. अब तक दो दुकानों पर रेड की जा चुकी है." उन्होंने बताया कि "उनका मुख्य उद्देश्य उन दुकानों पर सैंपलिंग करना है, जहां पर थोक में मिठाइयां बनती हैं और आगे दुकानों पर सप्लाई होती है." उन्होंने बताया कि "मिठाई के साथ-साथ दुकानदारों के लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं." उन्होंने ग्राहकों से भी अपील की कि "जब वह मिठाई खरीदने जाएं तो उसी दुकानदार से मिठाई खरीदें जो रजिस्टर्ड हो."

सीएम फ्लाइंग ने फूड सैंपल को टेस्ट के लिए लैब भेजा (Etv Bharat)

ग्राहकों को शुद्ध मिठाई दें दुकानदारः फूड इंस्पेक्टर अमित चौहान ने बताया कि "विशेष तौर पर फेस्टिवल सीजन को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी ग्राहक के पास खराब गुणवत्ता की मिठाई न जाए. रेड के दौरान गुणवत्ता की जांच की जा रही है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता की मिठाइयां मिल सके. घटिया मिठाई खाकर आम लोग बीमार न पड़ें. इसी के चलते कुरुक्षेत्र में आज सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम ने रेड की है. मिठाइयों की दुकानों से जमा सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है. यह अभियान फेस्टिवल सीजन में जारी रहेगा." उन्होंने सभी मिष्ठान भंडार के मालिकों से भी कहा है कि वह ग्राहकों को शुद्ध मिठाई तैयार करके दें ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो.

CM Flying Raid In Kurukshetra
सीएम फ्लाइंग की टीम सैंपल जमा लेती (Etv Bharat)
CM Flying Raid In Kurukshetra
सीएम फ्लाइंग का छापा (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में रसगुल्ले के गोदामों पर छापेमारी, जांच के लिए भेजे सैंपल, रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई

भिवानी में नकली घी व नमक की फैक्ट्री पर छापेमारी, 3 क्विंटल नकली घी बरामद, कैमिकल से तैयार किया जा रहा था घी

Last Updated : October 7, 2025 at 4:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

सीएम फ्लाइंग का छापामिठाई दुकानों में रेडRAID IN SWEET SHOPSCM FLYING RAID IN KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.