कुरुक्षेत्र में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाइयों के दुकानों में की छापेमारी, सैंपल को टेस्ट के लिए लैब भेजा

कुरुक्षेत्रः पूरे देश में इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है. त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, इसका फायदा उठाकर कुछ लोग घटिया और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री करने लगते हैं. इस पर रोक लगाने के लिए कुरुक्षेत्र में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाइयों की दुकानों में रेड किया. इस दौरान टीम ने दुकानों में मौजूद फूड प्रोडक्ट्स का सैंपल लिया और जांच के लिए लैब भेजा. टीम ने रेड के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की.

थोक में मिठाइयां कारोबारियों पर फोकस: पत्रकारों से बातचीत करते हुए फूड इंस्पेक्टर अमित चौहान ने बताया कि "आज सुबह से ही कुरुक्षेत्र में रेड जारी है. अब तक दो दुकानों पर रेड की जा चुकी है." उन्होंने बताया कि "उनका मुख्य उद्देश्य उन दुकानों पर सैंपलिंग करना है, जहां पर थोक में मिठाइयां बनती हैं और आगे दुकानों पर सप्लाई होती है." उन्होंने बताया कि "मिठाई के साथ-साथ दुकानदारों के लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं." उन्होंने ग्राहकों से भी अपील की कि "जब वह मिठाई खरीदने जाएं तो उसी दुकानदार से मिठाई खरीदें जो रजिस्टर्ड हो."

ग्राहकों को शुद्ध मिठाई दें दुकानदारः फूड इंस्पेक्टर अमित चौहान ने बताया कि "विशेष तौर पर फेस्टिवल सीजन को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी ग्राहक के पास खराब गुणवत्ता की मिठाई न जाए. रेड के दौरान गुणवत्ता की जांच की जा रही है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता की मिठाइयां मिल सके. घटिया मिठाई खाकर आम लोग बीमार न पड़ें. इसी के चलते कुरुक्षेत्र में आज सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम ने रेड की है. मिठाइयों की दुकानों से जमा सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है. यह अभियान फेस्टिवल सीजन में जारी रहेगा." उन्होंने सभी मिष्ठान भंडार के मालिकों से भी कहा है कि वह ग्राहकों को शुद्ध मिठाई तैयार करके दें ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो.



