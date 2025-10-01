ETV Bharat / state

जगाधरी RTO कार्यालय में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी, रिकॉर्ड जब्त, गड़बड़ी की आशंका के चलते रेड

एक शिकायत के आधार पर हरियाणा सीएम फ्लाइंग की टीम ने जगाधरी RTO कार्यालय में छापामारी कर कई दस्तावेजों को जब्त किया है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 8:55 PM IST

यमुनानगरः जगाधरी स्थित परिवहन अधिकारी कार्यालय (RTO) में सीएम फ्लाइंग टीम ने बुधवार को छापेमारी की. सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद कार्यालय में उपलब्ध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की. कार्रवाई के दौरान पिछले दो माह का समस्त अभिलेख/रिकॉर्ड टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है. मौके पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नन्द किशोर मौके पर मौजूद थे.

सड़कों पर वाहन जांच करते दिखे अधिकारीः आज सीएम फ्लाइंग की सूचना मिलते ही आरटीए अधिकारी फील्ड में वाहनों को पासिंग जांच करने सड़क पर दिखे. वहीं दूसरी तरफ सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया और विस्तृत अध्ययन के बाद उसकी जांच-परख कर एक विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा. जब्ती के समय संपूर्ण स्टाफ कार्यालय में मौजूद थे. निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को वाहनों का पासिंग कार्य नियमित रूप से किया जाता है.

जगाधरी RTO कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की छापामारी (Etv Bharat)

सीएससी संचालक वसूलते हैं अतिरिक्त शुल्कः एक व्यक्ति ने मौके पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके वाहन से संबंधित रिन्यूअल फीस को लेकर उन्हें बाहर स्थित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में अधिक शुल्क देना पड़ता है. उनका कहना था कि सामान्य रूप से निर्धारित शुल्क से कहीं अधिक वसूली की जाती है. कई बार जिन वाहन मालिकों या आम नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, उन्हें प्रपत्र भरने या पोर्टल पर प्रविष्टि करने में कठिनाई आती है. इस स्थिति का लाभ उठाकर सीएससी संचालक अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं, जिससे लोगों में असंतोष व्याप्त है.

क्या बोले अधिकारीः सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने कहा कि "सीएससी संचालक द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत गंभीर प्रकृति की प्रतीत होती है और इसको भी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाएगी." संक्षेप में कहा जा सकता है कि सीएम फ्लाइंग टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड जब्त कर लिया है. अब रिकॉर्ड के गहन अवलोकन के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें सीएससी द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूलने संबंधी शिकायत को भी सम्मिलित किया जाएगा.

