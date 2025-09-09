ETV Bharat / state

फरीदाबाद में रसगुल्ले के गोदामों पर छापेमारी, जांच के लिए भेजे सैंपल, रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई

फरीदाबाद में संयुक्त टीम ने मिठाई के गोदामों पर छापेमारी की. जांच के लिए सैंपल भेजे गए है. मौके पर कुछ कमियां पाई गई हैं.

फरीदाबाद में रसगुल्ले के गोदामों पर छापेमारी
फरीदाबाद में रसगुल्ले के गोदामों पर छापेमारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2025 at 5:49 PM IST

फरीदाबाद: त्योहारी सीजन में मिलावट करने वाले और मुनाफाखोरों ने नकली मिठाइयां तैयार करना शुरू कर दिया है. ऐसे में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग भी एक्टिव हो गई है. जगह-जगह सीएम फ्लाइंग की ओर से रेड मारकर नकली मिठाइयां पकड़ी जा रही है. इसी कड़ी में फरीदाबाद में मंगलवार को सीएम फ्लाइंग, फूड एंड सेफ्टी विभाग और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकान पर छापेमारी की. टीम ने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर रसगुल्ले बनाने और सप्लाई करने वाले दो गोदामों पर रेड की.

मिठाई के गोदामों पर रेड: छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने गोदामों की साफ-सफाई व्यवस्था और हाइजीन की स्थिति की जांच की. जांच में कई कमियां सामने आई. जिसकी जानकारी मौके पर ही गोदाम मालिकों को दी गई. फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि "गोदामों में करीब 200-250 किलो तक तैयार रसगुल्ले मिले. जिन्हें बाहर सप्लाई करने के लिए रखा गया था".

मिठाई के गोदामों पर रेड (Etv Bharat)

रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई: स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर रसगुल्ले के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. पुनीत शर्मा ने बताया कि "यदि जांच रिपोर्ट में मिठाई के सैंपल फेल पाए जाते हैं, तो संबंधित गोदाम मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल यहां पर मेजर कमियां पाई गई है, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी".

