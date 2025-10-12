ETV Bharat / state

उत्तराखंड को मिलने जा रहे 1347 सहायक अध्यापक, सीएम धामी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, जानें कहां मिलेगी पहली तैनाती

उत्तराखंड में 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 12, 2025 at 8:27 PM IST 3 Min Read