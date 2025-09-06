कपकोट के आपदाग्रस्त इलाकों का सीएम धामी ने किया दौरा, प्रभावितों से किया सीधा संवाद

सीएम धामी ने केहा सरकार हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा पुनर्वास और पुनर्निर्माण में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2025 at 5:09 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 5:16 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनसे सीधा संवाद किया. सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों को हर सम्भव सहायता का भरोसा दिलाया.
कपकोट दौरे पर सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए. सीएम धामी ने प्रत्येक प्रभावित तक त्वरित राहत और पारदर्शी पुनर्वास सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया. इससे पूर्व सीएम धामी ने धराली (उत्तरकाशी), पौड़ी, चमोली, चंपावत सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी सबसे पहले पहुंचकर राहत-बचाव कार्यों का नेतृत्व किया.
LIVE: कपकोट, बागेश्वर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण व प्रभावितों से भेंट— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 6, 2025
https://t.co/w7K86FwwQa
सीएम धामी ने पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिये. साथ ही उन्होंने जरूरतमंद को तुरंत सहायता पहुंचाने के निर्देश दिये हैं. सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सीएम धामी ने केहा राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा पुनर्वास और पुनर्निर्माण में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.
बता दें बीते दिनों बागेश्वर जिले में अतिवृष्टि से आपदा आई. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील स्थित पौसारी गांव में अतिवृष्टि से भारी मलबा आ गया. इस मलबे की चपेट में 6 मकान आ गए. मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में बसंती देवी पत्नी रमेश चंद्र जोशी और बचुली देवी शामिल हैं. 1 व्यक्ति पवन पुत्र रमेश चंद्र जोशी घायल हुआ है. तीन लोग लापता हुए हैं. लापता लोगों में रमेश चंद्र जोशी, गिरीश और पूरण जोशी शामिल हैं. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और राजस्व की टीमों को रेस्क्यू कार्य में लगाया गया. जिसके बाद अब सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र कपकोट पहुंचे हैं.
बता दें इस वर्ष अब तक राज्य में 574 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. यह आंकड़ा पिछले कई वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है. अधिक बारिश के कारण न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ बल्कि सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य अवस्थापना संरचनाओं को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है. राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों की मदद करने में जुटी है.
