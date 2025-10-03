ETV Bharat / state

'आपसी मंथन करते तो नहीं होता विरोध कार्यक्रम' कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम धामी की चुटकी

यूकेएसएसएससी पेपर लीक पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया.

CM DHAMI ON CONGRESS PROTEST
कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम धामी की चुटकी (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2025 at 5:56 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सबसे ताजा बयान आया है. हालांकि मुख्यमंत्री ने बयान कांग्रेस के उस प्रदर्शन की प्रतिक्रिया के रूप में दिया है जिसमें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच करते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है.

उत्तराखंड की राजनीति में पेपर लीक प्रकरण फिलहाल बना हुआ है. हालांकि युवाओं ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है. लेकिन अब कांग्रेस इस मामले को जिंदा रखने के लिए विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही है. इस कड़ी में कांग्रेस के इस विरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पर ही चुटकी ली है.

कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम धामी की चुटकी (VIDEO-ETV Bharat)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने शायद यह विरोध आपसी बातचीत के बाद नहीं किया है. क्योंकि यदि ऐसा करते तो शायद पार्टी (कांग्रेस) सरकार का विरोध इस मामले पर नहीं कर पाती. दरअसल कांग्रेस सीबीआई पर सवाल खड़े करती रही है और सीबीआई को सरकार की कठपुतली भी बताती रही है. इस बीच पेपर लीक मामले में कांग्रेस का सीबीआई जांच की मांग करना मुख्यमंत्री को भी अजीब लग रहा है.

इससे पहले इस मामले में धामी सरकार पेपर लीक प्रकरण पर सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुकी है और इस पर अब केंद्र की अनुमति का इंतजार है. हालांकि, कांग्रेस की मांग है कि इस जांच को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए. फिलहाल सरकार की तरफ से एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एसआईटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में यह जांच आगे बढ़ा रही है.

राज्य में स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद ही प्रश्न पत्र के तीन पेज परीक्षा कक्षा से बाहर आए थे, जिसके बाद युवाओं ने इस पर जमकर विरोध किया था. यहां तक की बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने परेड ग्राउंड में इकट्ठे होकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था.

युवाओं की लगातार बढ़ती मांग के बाद मुख्यमंत्री ने खुद बेरोजगार संघ के युवाओं के बीच जाकर सीबीआई जांच कराए जाने का भरोसा दिलवाकर युवाओं के प्रदर्शन को स्थगित करवाने का काम किया था.

