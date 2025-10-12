ETV Bharat / state

सीएम धामी ने अखिल भारतीय किसान मेले में की शिरकत, चखी अल्मोड़ा की बाल मिठाई, किसानों को किया संबोधित

सीएम धामी ने उधम सिंह नगर के पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में भाग लिया.

AKHIL BHARTIYA KISAN MELA
सीएम धामी ने अखिल भारतीय किसान मेले में की शिरकत (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 12, 2025 at 2:56 PM IST

रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में शिरकत की. इस दौरान जिले के तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विश्विद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे. उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का भ्रमण किया. उन्होंने एक स्टॉल में अल्मोड़ा की बाल मिठाई का स्वाद भी चखा, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने उन्होंने विदेशी छात्रों के साथ फोटो भी खींचाई.

सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कृषि विश्विद्यालय में चल रहे चार दिवसीय 118वें अखिल भारतीय किसान मेले में शिरकत की. सीएम धामी ने विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का भ्रमण करते हुए जानकारी प्राप्त की. उन्होंने स्टॉल में लगाई गई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई का स्वाद भी चखा. जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में किसानों, छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में हरित क्रांति के जनक गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विश्वविद्यालय के स्थापना के बाद से खरीफ फसल और रवि फसल से पहले चार दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाता है. इस मेले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत अन्य कई प्रदेशों के किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और यहां से तकनीकी ज्ञान, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, पौधे खरीदकर ले जाते हैं. जो उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ किसानों को आधुनिक खेती से भी जोड़ता है. पंतनगर विवि सदैव किसानों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है.

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है. सरकार एक ओर जहां प्रदेश के किसानों को ₹3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है. वहीं दूसरी ओर फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 फीसदी तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए लगातार नई-नई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाई जा रही है. वहीं प्रदेश में 25 साल में लगभग 40 हजार सरकारी नौकरियां मिली हैं. इसमें से चार साल में 25 हजार भर्तियां हुई हैं. इसके साथ ही 100 से अधिक नकल माफियाओं को सरकार ने जेल भेजा है. हम युवाओं के साथ हैं, हमारी सरकार युवाओं के भावनाओं के अनुरूप काम किया जा रहा है.

