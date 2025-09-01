ETV Bharat / state

सीएम धामी ने दी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित - KHATIMA FIRING INCIDENT ANNIVERSARY

1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से 7 राज्य आंदोलनकारी खटीमा में शहीद हुए थे

KHATIMA FIRING INCIDENT ANNIVERSARY
खटीमा के शहीदों को सलाम (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:33 PM IST

3 Min Read

खटीमा: आज खटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसी है. राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी. उस गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे. तब अविभाजित उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी. सीएम धामी ने आज खटीमा पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर सीएम ने शहीदों के परिजनों के हाल चाल पूछे और उन्हें अंग वस्त्र और उपहार भेंट किए.

खटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसी: इस मौके पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट, स्थानीय विधायक सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से खटीमा पहुंचे राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. हम आपको बता दें कि एक सितंबर 1994 को राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में पुलिस प्रशासन द्वारा हजारों की भीड़ में की गई गोलीबारी में सात राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी.

खटीमा के शहीदों को श्रद्धांजलि (Video- ETV Bharat)

उनकी शहादत की बदौलत ही 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी बाजपेई की सरकार के दौरान नए राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ. खटीमा गोलीकांड के शहीदों में शहीद भगवान सिंह सिरोला, गोपी चंद, धर्मानंद पांडे, भगवान सिंह, परमजीत सिंह, रामपाल सिंह और सलीम शामिल हैं.

7 राज्य आंदोलनकारी हुए थे शहीद: उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में 1 सितंबर 1994 को हुए गोलीकांड में सात राज्य आंदोलनकारियों ने जहां अपनी शहादत दी थी. तभी से हर वर्ष गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में बनाया जाता है. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने खटीमा के मुख्य चौक पर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे.

Khatima firing incident anniversary
खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद स्मारक पर सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)

सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि: इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए सात राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प चक्र अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की. इसके साथ ही राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन कर उनके परिजनों को सम्मानित किया. इस अवसर पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट सहित खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख सरिता आर्या सहित वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे.

Khatima firing incident anniversary
शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाते सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)

सीएम ने आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने का आह्वान किया: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों ने अपार उत्पीड़न और कई शहादतों के बाद राज्य की प्राप्ति की. इसलिए वह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राज्य सरकार शहीदों के सपनों और भावनाओं के अनुरूप राज्य बनाने को लेकर संकल्प बद्ध है. सीएम ने कहा कि अटल जी द्वारा बनाए उत्तराखंड को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवारने में लगे हैं.

Khatima firing incident anniversary
शहीदों की प्रतिमाओं के साथ राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजन (Photo- ETV Bharat)
Khatima firing incident anniversary
राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)

आपदा पीड़ितों के साथ है राज्य सरकार: सीएम धामी ने कहा कि-

आज पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है. प्रदेश में धराली, थराली और रद्रप्रयाग सहित कई इलाके देवीय आपदा से ग्रसित हैं. राज्य सरकार इस वक्त आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है. आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, आपदा प्रभावितों इलाकों के लोगों की हर संभव सहायता को राज्य सरकार खड़ी है. राज्य को विल्कप रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार लगातार काम कर रही है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-

ये भी पढ़ें: विरासत एवं विभूतियां के बारे में भी पढ़ेंगे 6 से 8वीं तक के बच्चे, संस्कृति से भी होंगे रूबरू

खटीमा: आज खटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसी है. राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी. उस गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे. तब अविभाजित उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी. सीएम धामी ने आज खटीमा पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर सीएम ने शहीदों के परिजनों के हाल चाल पूछे और उन्हें अंग वस्त्र और उपहार भेंट किए.

खटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसी: इस मौके पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट, स्थानीय विधायक सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से खटीमा पहुंचे राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. हम आपको बता दें कि एक सितंबर 1994 को राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में पुलिस प्रशासन द्वारा हजारों की भीड़ में की गई गोलीबारी में सात राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी.

खटीमा के शहीदों को श्रद्धांजलि (Video- ETV Bharat)

उनकी शहादत की बदौलत ही 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी बाजपेई की सरकार के दौरान नए राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ. खटीमा गोलीकांड के शहीदों में शहीद भगवान सिंह सिरोला, गोपी चंद, धर्मानंद पांडे, भगवान सिंह, परमजीत सिंह, रामपाल सिंह और सलीम शामिल हैं.

7 राज्य आंदोलनकारी हुए थे शहीद: उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में 1 सितंबर 1994 को हुए गोलीकांड में सात राज्य आंदोलनकारियों ने जहां अपनी शहादत दी थी. तभी से हर वर्ष गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में बनाया जाता है. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने खटीमा के मुख्य चौक पर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे.

Khatima firing incident anniversary
खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद स्मारक पर सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)

सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि: इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए सात राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प चक्र अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की. इसके साथ ही राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन कर उनके परिजनों को सम्मानित किया. इस अवसर पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट सहित खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख सरिता आर्या सहित वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे.

Khatima firing incident anniversary
शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाते सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)

सीएम ने आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने का आह्वान किया: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों ने अपार उत्पीड़न और कई शहादतों के बाद राज्य की प्राप्ति की. इसलिए वह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राज्य सरकार शहीदों के सपनों और भावनाओं के अनुरूप राज्य बनाने को लेकर संकल्प बद्ध है. सीएम ने कहा कि अटल जी द्वारा बनाए उत्तराखंड को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवारने में लगे हैं.

Khatima firing incident anniversary
शहीदों की प्रतिमाओं के साथ राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजन (Photo- ETV Bharat)
Khatima firing incident anniversary
राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते सीएम धामी (Photo- ETV Bharat)

आपदा पीड़ितों के साथ है राज्य सरकार: सीएम धामी ने कहा कि-

आज पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है. प्रदेश में धराली, थराली और रद्रप्रयाग सहित कई इलाके देवीय आपदा से ग्रसित हैं. राज्य सरकार इस वक्त आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है. आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, आपदा प्रभावितों इलाकों के लोगों की हर संभव सहायता को राज्य सरकार खड़ी है. राज्य को विल्कप रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार लगातार काम कर रही है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-

ये भी पढ़ें: विरासत एवं विभूतियां के बारे में भी पढ़ेंगे 6 से 8वीं तक के बच्चे, संस्कृति से भी होंगे रूबरू

Last Updated : September 1, 2025 at 3:33 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM DHAMI PAID TRIBUTE TO MARTYREDUTTARAKHAND STATE MOVEMENTMARTYRS OF STATE MOVEMENTखटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसीKHATIMA FIRING INCIDENT ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.