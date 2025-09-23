ETV Bharat / state

काशीपुर में उपद्रवियों से होगी सरकारी और निजी संपत्तियों के नुकसान की वसूली, सीएम धामी के तल्ख तेवर

उधम सिंह नगर के डीएम ने किया काशीपुर का दौरा, मुख्य साजिशकर्ता नदीम अख्तर समेत 7 दंगाई गिरफ्तार

ACTION AGAINST KASHIPUR RIOTERS
काशीपुर में जिले के डीएम (PHOTO- ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 8:08 PM IST

देहरादून/काशीपुर: उत्तराखंड के काशीपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काशीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. दरअसल, काशीपुर के अल्ली खां मोहल्ला में बीते रविवार की रात को बिना परमिशन आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया था. जिसको रोकने पर रात को अल्ली खां मोहल्ला में बवाल हो गया.

काशीपुर में उपद्रव करने वालों से होगी नुकसान की भरपाई: जुलूस को रोकने गई पुलिस और उनकी गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया. इस दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया गया. जिसके चलते उस क्षेत्र में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को भड़काना और दंगा करवाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे में सरकारी और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाएगी.

अभी तक हुई ये कार्रवाई: रविवार रात को काशीपुर के अल्ली खां मोहल्ले में बिना परमिशन जुलूस निकालने से हुए विवाद के बाद अगले दिन यानि सोमवार को शासन प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया. साथ ही इस मोहल्ले की करीब 70 से अधिक अवैध दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया. ताबड़तोड़ गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू किया. इस विवाद के मुख्य साजिशकर्ता नदीम अख्तर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया. यही नहीं, लगभग 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया.

सीएम धामी ने कहा कि-

जो व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. काशीपुर की तरह ही बनभूलपुरा में भी कुछ लोगों ने इसी तरह का दंगा करवाने का प्रयास किया था. जिसको देखते हुए प्रदेश में दंगा रोधी कानून को लागू किया गया है. ऐसे में जो भी सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, उन्हीं दंगाइयों से नुकसान की सारी भरपाई वसूल की जाएगी.

इसी तरह काशीपुर में भी जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है और दंगा भड़कने का प्रयास किया है, इन सभी के खिलाफ कानून अपना काम करेगा. इस तरह से लोगों को भड़काना, उत्तेजित करना और दंगा करवाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम-

जिलाधिकारी ने लिया कार्रवाई का जायजा: इधर काशीपुर में बीते तीन दिन पूर्व आई लव मोहम्मद जुलूस के बाद बीते रोज प्रशासन के द्वारा की गई बुल्डोजर की कार्रवाई और बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही. घटना के तीसरे दिन आज ऊधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया काशीपुर पहुंचे और मौके पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई का जायजा लिया.

बिना अनुमति निकाला जुलूस, पुलिस पर किया हमला: आपको बताते चलें कि दो दिन पूर्व ऊधम सिंह नगर काशीपुर के मोहल्ला अल्ली ख़ां के बाँसफोड़ान क्षेत्र में अल्ली खाँ चौक पर नदीम अख्तर नामक युवक द्वारा अपने लगभग 400–500 साथियों के साथ मिलकर सभा आयोजित करने के बाद भीड़ द्वारा अचानक “I LOVE MOHAMMAD” के नारे लगाते हुए बैनर और पोस्टरों के साथ बिना अनुमति जुलूस निकाला गया. मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जुलूस को बिना अनुमति नहीं निकालने और तितर-बितर होने का निर्देश देने के बावजूद भीड़ ने पुलिस के आदेशों की अवहेलना की. पुलिस अनुसार सीधे पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया.

मास्टर माइंड नदीम अख्तर समेत 7 उपद्रवी गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार उपद्रवियों ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया तथा सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की. घटना के बाद में बीते रोज पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच करने के साथ-साथ उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस ने मुख्य मास्टरमाइंड नदीम अख्तर को सहित कुल 07 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया.

डीएम ने कहा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं: मंगलवार को काशीपुर पहुंचे डीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यही है कि जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका निस्तारण तुरंत और पारदर्शी तरीके से किया जा सके. इस कार्य में नगर निगम और यूपीसीएल की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई कर रही हैं. जांच में यह भी सामने आया कि कई जगह मीटर ही मौजूद नहीं थे और अवैध कनेक्शन के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियां रिहायशी कनेक्शनों पर चलाई जा रही थीं. इन सभी मामलों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके.

अतिक्रमण हटाने पर जोर: उन्होंने आगे कहा कि नालियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसके कारण पानी की निकासी बाधित हो रही थी और पूरी स्थिति रहने लायक नहीं रह गई थी. अब उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है ताकि जलभराव की समस्या खत्म हो सके और क्षेत्रवासियों को राहत मिले. जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि निरीक्षण में यह पाया गया कि गलियां काफी संकरी हो चुकी हैं, जबकि स्वीकृत नक्शों के अनुसार यहां पर पर्याप्त जगह छोड़ी जानी चाहिए थी. अतिक्रमण हटाकर गलियों को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है ताकि नागरिकों को आने-जाने में सुविधा मिले और क्षेत्र में स्थायी रूप से सुव्यवस्थित माहौल बन सके.
