नमक में रेत की मिलावट पर सख्त हुये सीएम धामी, जांच के दिये आदेश, खुद भी संभालेंगे मोर्चा - MIXING OF SAND WITH SALT

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें रेत मिश्रित नमक मामले पर एक्शन की बात कही.

MIXING OF SAND WITH SALT
नमक में रेत की मिलावट पर सख्त हुये सीएम धामी (फोटो सोर्स @pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को हर महीने सस्ते दरों पर आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराती है. जिससे गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध हो सके. अभी तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें महिला ने नमक को पानी में घोलकर दिखाया की नमक भूलने के बाद पानी में नीचे रेत नजर आ रही है. जिसके बाद रेत मिश्रित नमक की शिकायत भी की गई. जिस मामले की गंभीरता को लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने जांच के आदेश दिया है. साथ ही सीएम खुद प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात कही है.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने राज्य की कानून-व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा और अन्य जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा की. बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाए. राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए.

इसके अलावा, पुलिस की ओर से रात के समय गश्त को और अधिक बेहतर बनाया जाए. सीएम ने कहा कि मानसून के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. बरसात के बाद सड़कों के सुधारीकरण और गड्ढा मुक्त कराने के लिए निविदा प्रक्रिया अभी पूर्ण कर ली जाए. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे तय समय के भीतर लागू किया जाए. साथ ही बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि वे खुद सड़क मार्ग से तमाम जिलों का भ्रमण करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे.

सीएम ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के दिन यानि 17 सितम्बर से लेकर 2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती तक प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा. इस दौरान सभी जिलों में सेवा, जनजागरूकता और जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही सीएम ने रेत मिश्रित नमक से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल सैंपल लेकर जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

