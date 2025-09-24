युवाओं को भड़काने के लिए शुरू किया जा रहा नकल जिहाद, सीएम धामी का बड़ा बयान
सीएम धामी ने कहा जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे.
Published : September 24, 2025 at 12:32 PM IST
देहरादून: UKSSSC पेपरलीक को लेकर युवाओं ने धामी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है. पेपरलीक के बाद प्रदेश के युवा देहरादून के परेड ग्राउंड में डेरा डाले हुए हैं. इस बीच बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएम धामी से मुलाकात की. जिसमें सीएम धामी ने उन्हें उचित कार्रवाई की आश्वासन दिया.
इसके बाद आज सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है. सीएम धामी ने कहा प्रदेश में युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद शुरू किया जा रहा है. उन सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे. सीएम धामी ने कहा हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है. जिसके चलते 25000 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां संपन्न हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है.
सीएम धामी ने कहा हम भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार कर रहे हैं. आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है. सीएम धामी ने कहा देवभूमि में कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादर डालकर हमारी जमीन को नहीं हड़प सकता. हमारी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है. जिसका असर अगले वर्ष दिखाई देगा.
सीएम धामी ने ये बयान उत्तराखंड बीजेपी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला आयोजन में दिये. जिसका शुभारंभ आज देहरादून में किया गया. इस कार्यशाला का मुख्य एजेंडा 2027 के मिशन हैट्रिक और बूथ स्तर पर संगठन को मज़बूत करना है. कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह-प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजय भी शामिल हुए.
