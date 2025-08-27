ETV Bharat / state

उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया दौरा, स्यानाचट्टी में पीड़ितों से की मुलाकात

सीएम धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वे अधिकारियों से भी राहत बचाव कार्यों का अपडेट ले रहे हैं.

उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया दौरा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 1:49 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 1:59 PM IST

देहरादून: उत्तरकाशी जिला इन दिनों आपदा का दंश झेल रहा है. जिले के धराली और स्यानाचट्टी में आपदा के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ है. जिसे देखते हुए आज सीएम धामी ने उत्तरकाशी जिले का दौरा किया. इस दौरान सीएम धामी स्यानाचट्टी पहुंचे. जहां सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम ने आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की. साथ ही उन्होंने सभी को हर संभव मदद का भरोसा जताया.

सीएम धामी ने कहा प्रदेश में इन दिनों बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने थराली, पौड़ी, पिथौरागढ़ का जिक्र किया. सीएम धामी ने कहा इस मानसून में प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा सरकार प्रदेश में आपदाओं का आकलन कर रही है. सीएम धामी ने कहा हमारे संस्थान इन आपदाओं की वजहों की स्टडी कर रहे हैं. जिसके बाद इनकी रोकथाम को लेकर और काम किये जाएंगे.

सीएम धामी ने कहा प्रदेश में जितनी जगहों पर आपदा आई है वे खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं. साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के लेकर मौके पर हैं. उन्होंने कहा आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी. उन्होंने कहा सरकार आपदा पीड़ितों के साथ हर समय खड़ी है.

सीएम धामी ने कहा हमारा संघर्षों से नाता रहा है. हम सभी को मिलकर इन आपदाओं से लड़ना है. सीएम धामी ने कहा युद्धस्तर पर आपदाओं से निपटने की कोशिश की जा रही है. जिसके लिए समय समय पर अधिरकारियों को दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं. आपदाओं से नुकसान का आकलन किया जा रहा है. आपदा प्रभावितों की भी मदद की जा रही है.

सीएम धामी ने बताया आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधिकारियों को क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल प्रभावितों को जारी करने के निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं. मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं, दूसरी ओर उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य भी जोरों पर चल रहा है. धराली- हर्षिल आपदा के बाद प्रशासन चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से एमआई-17 और मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राशन और आवश्यक राहत सामग्री भेज रहा है. उत्तरकाशी जिला प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाये हुए है.

