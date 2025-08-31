ETV Bharat / state

दिल्ली दौरे से लौटे सीएम धामी, नानक सागर डैम का किया निरीक्षण, कैंप कार्यालय में सुनी लोगों की समस्या

सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध का निरीक्षण किया.

CM Dhami visit to Udham Singh Nagar
सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध का निरीक्षण किया. (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 31, 2025

नानकमत्ता/रुद्रपुर: दिल्ली दौरे से सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सीधे उधमसिंह नगर के नानकमत्ता पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मॉनसून के दृष्टिगत नानक सागर बांध और आस पास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिशासी अभियंता से बांध की स्थिति, जलस्तर, बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों औक सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा कि मॉनसून काल में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार से जनजीवन प्रभावित न हो.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 31 अगस्त से दो दिनों तक उधम सिंह नगर जिले के भ्रमण पर हैं. आज वह दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट से वे सबसे पहले पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा के पैतृक आवास पहुंचे. जहां उन्होंने उनके पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके चित्र में पुष्प अर्पित किए. इसके बाद सीएम धामी नानक सागर डैम पहुंचे. जहां पर उन्होंने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांध एवं जल निकासी की स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखी जाए.

सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध का निरीक्षण किया. (VIDEO-ETV Bharat)

उन्होंने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से समय रहते सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था और मजबूत की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मॉनसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा की स्थिति से जनता को सुरक्षित रखा जाए. इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई करें. उन्होंने अधिकारियों को जनता को समय-समय पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने, अलर्ट जारी करने और आवश्यक संसाधन पहले से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए.

इसके बाद सीएम धामी ने अपने आवास और लोहियाहेड कैंप कार्यालय में जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए. सीएम धामी आर रात अपने निजी आवास नगला तराई खटीमा में रात्रि विश्राम करेंगे.

वहीं अपने दो दिवसीय उधम सिंह नगर दौरे के दौरान 1 सितंबर सोमवार को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक खटीमा में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगें. इसके बाद सुबह 11 बजे आईटीआई कानपुर के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में स्थापित 'साथी केन्द्र' का शुभारंभ करेंगे.

सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध का निरीक्षण किया.

