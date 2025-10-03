ETV Bharat / state

टिहरी की साक्षी को विवि से नहीं मिली डिग्री, सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत, मुख्यमंत्री ने मांगी जांच रिपोर्ट

सीएम धामी ने देहरादून सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की.

सीएम धामी ने देहरादून सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की. (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2025 at 8:35 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार, जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण करने के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 संचालित कर रही है. ताकि शिकायतकर्ताओं की शिकायत का निस्तारण समय पर हो सके. लेकिन श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, टिहरी की छात्रा साक्षी की ओर से विवि के स्तर से डिग्री नहीं दिए जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी. लेकिन इस शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव आईटी और सचिव उच्च शिक्षा को अगले एक हफ्ते में मामले की जांच करने के निर्देश दिए. साथ ही संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है.

दरअसल, सीएम धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि अभ्यर्थी को एक सप्ताह के अंदर डिग्री उपलब्ध कराई जाए. छात्र-छात्राओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाए. सेवा के अधिकार के तहत दी जाने वाली सेवाओं को कार्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर दर्ज किया जाए. सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए. इसके लिए संबंधित अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें कि वे किस निर्धारित दिन समस्याओं के समाधान के लिए बैठेंगे.

समीक्षा के दौरान सीएम ने शिकायतकर्ताओं से भी बातकर उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए. सभी जिलाधिकारियों को हर हफ्ते, सचिवगणों को महीने में दो बार और मुख्य सचिव को हर महीने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि 3 माह से अधिक समय से पेंडिंग पड़े मामलों का अभियान चलाकर निस्तारित किया जाए.

सीएम ने कहा कि जन समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए जिलाधिकारियों को जनता मिलन कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर करना होगा. साथ ही शिकायतों का समाधान निर्धारित समयसीमा के भीतर न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी. आपदा से क्षतिग्रस्त लाइनों, सुरक्षा दीवारों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के साथ ही रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए. उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान तभी माना जाएगा, जब शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा.

साथ ही सीएम ने हर महीने की 5 तारीख तक सभी विभागों को हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

