उत्तरकाशी: धराली आपदा के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं. बीते तीन दिनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. शुक्रवार को सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र से ही कैबिनेट बैठक कर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिससे यह संदेश गया कि संकट के समय में भी विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए.
बता दें कि धराली आपदा का आज चौथा दिन है. सेना के साथ साथ तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन-रात लगी हुई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केंद्र सरकार के साथ लगातार संबंध में बनाकर पल-पल की रिपोर्ट दे रहे हैं. तीन दिनों से राज्य के तमाम बड़े अधिकारी या यह कहे पूरी सरकार मौके पर है.
धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पीड़ितों का हालचाल जाना। इस दौरान भीषण आपदा का डट कर सामना करने वाली स्थानीय माताओं-बहनों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। आपदा की इस घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। pic.twitter.com/d9OsqH53c6— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2025
प्रभावित क्षेत्रों में फंसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। आपदा से अस्त-व्यस्त हुए जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। pic.twitter.com/7zN2AsKnlJ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2025
सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ की बैठक: इसके अलावा सीएम धामी ने डीजी आईटीबीपी, डीजी एनडीआरएफ और डीजीपी उत्तराखंड पुलिस के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसमें बचाव अभियान की प्रगति, जमीनी चुनौतियों और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई.
क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने का काम भी तेज़ी से चल रहा है और गंगनानी के पास बेली ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जल्द ही इस क्षेत्र में पूर्ण कनेक्टिविटी बहाल कर दी जाएगी।@PMOIndia pic.twitter.com/5sZHuR9Jjt— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2025
रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश: मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित करने, फंसे हुए लोगों को शीघ्र निकालने, दुर्गम क्षेत्रों में राहत दलों की पर्याप्त तैनाती, हेलीकॉप्टर से बचाव कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री धामी ने संचार, बिजली और सड़क संपर्क की शीघ्र बहाली व राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति पर भी विशेष बल दिया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने में कोई देरी न हो और प्रशासनिक मशीनरी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करे.
धराली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार प्रवास कर मुख्यमंत्री धामी ने लोगों में यह विश्वास जगाया है कि सरकार केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि संकट के समय प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी हैय उनके सक्रिय और संवेदनशील दृष्टिकोण ने न केवल प्रभावित परिवारों को संबल दिया है, बल्कि बचाव और राहत कार्यों में लगे जवानों का मनोबल भी बढ़ाया है.
बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में पांच अगस्त को आपदा आई थी. इस आपदा में पूरा धराली बाजार मलबे के ढेर में दब गया. कई जिंदगियां 50 फीट मलबे के नीचे दबी हुई है, जिसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.
