देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में मुख्य सेवक सदन में लगभग 220 मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए. उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से तत्काल चिकित्सा सेवाओं और कर्मचारियों की दक्षता में सुधार होगा. सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है. इन 220 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को तत्काल चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी. साथ ही कर्मचारियों की दक्षता में भी सुधार होगा.

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 11 लाख से अधिक मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त हो चुकी है. पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में कार्डियो और न्यूरोलॉजी और हल्द्वानी में कैंसर से संबंधित स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जा रही है. आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हेली के माध्यम से भी स्वास्थ्य सेवाएं जीवन बचाने का काम कर रही हैं. धराली में आई आपदा के दौरान भी इसको देखा गया.

सीएम ने कहा कि ज्यादातर फ्री मेडिकल चेकअप, स्वास्थ्य केंद्रों के आधुनिकीकरण, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और टेलीमेडिसिन सेवा के विस्तार से राज्य में चिकित्सा सेवाओं को नया आयाम मिला है. सरकार हर एक जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास कर रही है. ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सके.

वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इन 220 चिकित्सकों में 4 दिव्यांग कोटे के चिकित्सकों को छोड़कर शेष सभी चिकित्सकों को दुरस्त क्षेत्रों में तैनाती देंगे. विभाग शीघ्र ही और चिकित्सकों, नर्सेज और सपोर्टिंग स्टाफ की भी भर्ती करने जा रहा है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य के 220 स्थानों पर बड़े अभियान के तौर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे और प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 25 लाख से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित किया जाएगा.

