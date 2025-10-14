ETV Bharat / state

लैंड फ्रॉड के मामलों पर सख्त हुये सीएम धामी, भ्रष्टाचारियों को दी कड़ी चेतावनी, जानिये क्या कहा

सीएम धामी ने कहा सरकार लैंड फ्रॉड के मामलों को लेकर गंभीर है. कई फर्जी भूमि लेनदेन को चिन्हित कर कार्रवाई की है.

CM DHAMI HALDWANI VISIT
सीएम धामी हल्द्वानी दौरा (ETV Bharat)
हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प थीम पर आयोजित सोशल मीडिया प्रभारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की विचार गोष्ठी में प्रतिभाग किया. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ‘स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ’ अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है.

सीएम धामी ने बताया 22 से 29 सितंबर तक उन्होंने स्वयं विभिन्न प्रतिष्ठानों का दौरा किया. जहां जीएसटी में कमी और नई दरों के लागू होने से खरीदारी के क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है. इससे आम लोगों को बचत का अवसर मिला है. उन्होंने सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं से अपील की कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य और अधिक गति से करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मिशन को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है.

लैंड फ्रॉड पर बोले मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में जो भी लोग दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. सरकार ने कई फर्जी भूमि लेनदेन को चिन्हित कर कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

चारधाम यात्रा पर बोले धामी: मुख्यमंत्री ने बताया इस वर्ष चारधाम यात्रा अत्यंत सफल रही है. अब तक लगभग 48 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं. आपदा के बावजूद इस बार पिछले वर्ष से दो लाख अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि अगले वर्ष यात्रा को और सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारी भी कर रही है.

हेली सेवा और आपदा राहत पर बयान: मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार के सहयोग से नई हेली सेवा नीति बनाई गई है. जिसमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. मानसून से हुए नुकसान पर उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राज्य को तत्काल राहत के रूप में 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है. जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया है.

धौला देवी सड़क हादसे पर जताया दुख: अल्मोड़ा के धौला देवी क्षेत्र में सड़क बंद होने से नौ लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने बताया मंत्रिमंडल की बैठक में तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और कुमाऊं कमिश्नर को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राहत और पुनर्स्थापना कार्य शीघ्र पूरे किए जा सकें.

