एयर इंडिया एक्सप्रेस की देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा शुरू, सीएम धामी ने किया शुभारंभ
सीएम धामी ने देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 15, 2025 at 7:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हवाई सेवा विस्तार को आगे बढ़ाते हुए देहरादून से बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 15 सितंबर को जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा देहरादून-बेंगलुरु के लिए शुरू की जा रही नई हवाई सेवा का विधिवत रूप से फ्लैग ऑफ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह राज्य के समग्र विकास और हवाई संपर्क विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
एअर इंडिया एक्सप्रेस का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देहरादून से एअर इंडिया एक्सप्रेस सेवाओं की शुरुआत हमारे राज्य में नागरिक उड्डयन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. सरकार एअर इंडिया एक्सप्रेस का स्वागत करती है. इस कनेक्टिविटी से हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद करते हैं.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, एयर इंडिया एक्सप्रेस की देहरादून और बेंगलुरु के बीच सीधी हवाई सेवा उत्तराखंड के युवाओं, उद्यमियों, आईटी प्रोफेशनल्स, छात्रों और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी. बेंगलुरु देश की तकनीकी राजधानी है. बेंगलुरु में प्रदेश के हजारों युवा शिक्षा, सेवा और स्टार्टअप क्षेत्रों में कार्यरत हैं. अब उन्हें राज्य आने-जाने के लिए और अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध और सुरक्षित विकल्प मिलेगा.
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए नीति स्तर से लेकर अधोसंरचना तक कई बड़े फैसले लिए हैं. आज प्रदेश में पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर, नैनीसैनी जैसे रीजनल एयरपोर्ट्स को सक्रिय किया जा रहा है. वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है, जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम होगा.
इस मौके पर एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक आलोक सिंह ने कहा कि हमें देहरादून से परिचालन शुरू करके खुशी हो रही है. यह हमारा 58वां स्टेशन है. यह अहमदाबाद और चंडीगढ़ के बाद इस महीने लॉन्च किया गया तीसरा नया स्टेशन है, जो हमारे नेटवर्क के तेजी से विस्तार को रेखांकित करता है.
आलोक सिंह ने कहा कि यह नया मार्ग न केवल उत्तराखंड को सीधे बेंगलुरु के आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों से जोड़ता है, बल्कि पूरे भारत में 18 और शहरों के लिए सुविधाजनक वन-स्टॉप कनेक्शन भी प्रदान करता है. हमारे बेड़े में अब 115 से अधिक विमान शामिल हैं, हम एक मजबूत, अधिक सुलभ नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं जो आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है.
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी दी कि देहरादून-बेंगलुरु की पहली उड़ान देहरादून से शाम 16:30 बजे रवाना हुई और 19:30 बजे बेंगलुरु पहुंची. इस लॉन्च के साथ, देहरादून से यात्री बेंगलुरु के माध्यम से चेन्नई, गोवा, कोच्चि, कोझीकोड, मंगलुरु, उत्तरी गोवा, पुणे, रांची, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम सहित 18 गंतव्यों के लिए सुविधाजनक वन-स्टॉप कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकते हैं.
ये भी पढ़ें: