सीएम धामी का चंपावत दौरा, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, पीड़ितों को दिया भरोसा - FLOOD AFFECTED AREAS BANBASA

आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

बनबसा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी. (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 7:30 PM IST

खटीमा: प्रदेश के कई जिलों में कल से झमाझम बारिश हो रही है. वहीं मौमस विभाग ने भी अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था. भारी बारिश के कारण चंपावत जिले के बनबसा इलाके में बरसाती नदी जगबुड़ा हुड्डी सहित सभी नाले उफान पर है, जिससे कई ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए है. सोमवार को सीएम पुष्कर धामी ने बनबसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. साथ ही अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता व राहत बचाव के निर्देश दिए.

बनबसा के कुछ इलाके इस समय बाढ़ से ग्रस्त: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार शाम ही अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर पहुंचे थे. सबसे पहले सोमवार सुबह को सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा गोलीकांड की बरसी कार्यक्रम में शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के बनबसा का दौरा किया. बनबसा के कुछ इलाके इस समय बाढ़ से ग्रस्त है.

Banbasa
सीएम धामी ने किया बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण (ETV Bharat)

ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम धामी: सीएम धामी ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बनबसा के चंदनी इलाके का स्थलीय निरीक्षण किया. क्योंकि इन इलाकों में बरसाती हुड्डी नदी का पानी ओवरफ्लो होकर घुस गया था, जिससे यहां पर बाढ़ जैसे हालत बन गए.

भारी बारिश से उफान पर नदियां: सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से बात और उनकी परेशानियों को सुना. इसके अलावा सीएम धामी ने पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस के राहत बचाव कार्यों की भी जानकारी ली. सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट है. उनकी विधानसभा चंपावत के बनबसा इलाके में भी भारी बारिश से उफनाने से कई इलाके जलमग्न हुए है. इसलिए आज उन्होंने बनबसा आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

Banbasa
आपदा पीड़ितों से भी मिले सीएम धामी. (ETV Bharat)

सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों को दिया भरोसा: सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस समय प्रदेश भर में आ रही आपदाओं में प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है. राहत बचाव के अलावा उन्हें हर संभव मदद का कार्य किया जा रहा है. वह खुद आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे है.

Banbasa
सीएम धामी का चंपावत दौरा (ETV Bharat)

बता दें कि मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट है. प्रदेश के कई जिलों जैसे पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में जिला प्रशासन कक्षा एक से 12वीं और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के आदेश दिए है.

