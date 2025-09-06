ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नकली दवाइयों के प्रोडक्शन पर CM सख्त, विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( @pushkardhami )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 6, 2025 at 3:50 PM IST | Updated : September 6, 2025 at 4:40 PM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड एक तरह से नकली दवाइयों के प्रोडक्शन और सप्लाई का गढ़ बनाता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. हालांकि अब सरकार भी इस मामले में सख्त हो गई है. इस मसले पर आज शनिवार 6 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान सीएम धामी ने निर्देश दिये कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में प्रदेश में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए डीएम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाएं. सीएम धामी ने कहा कि नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए. बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि धराली आपदा से प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान और उनके पुनर्वास, राहत एवं आजीविका की व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है. सीएम ने सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति को अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश दिए. समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर पुनर्वास और राहत के काम किए जाएंगे.

