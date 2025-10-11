ETV Bharat / state

दीपावली के बाद जनता के बीच पहुंचेगी 'सरकार', प्रभारी सचिवों और मंत्रियों को सौंपा गया जिम्मा

प्रदेश के जिलों का भ्रमण कर जनता से बातचीत करे प्रभारी सचिव, सीएम ने बैठक कर दिए निर्देश.

दीपावली के बाद जनता के बीच पहुंचेगी 'सरकार' (PHOTO- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

October 11, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में इस मॉनसून सीजन के दौरान हुई भारी बारिश के कारण काफी अधिक तबाही मची. जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके. बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि अभी तक प्रदेश भर में 52 फीसदी पैच वर्क का काम पूरा हो चुका है.

बैठक के दौरान सीएम कहा कि प्रदेश भर में बचे 48 फीसदी पैच वर्क के काम को भी तेज गति से पूरा करे। हालांकि, कुछ दिन पहले भी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आगामी दीपावली त्योहार से पहले प्रदेश की सभी सड़के गढ्ढा मुक्त कर दी जाएं. जिसके बाद से ही प्रदेश भर में एक अभियान के रूप में सड़कों को गढ्ढा मुक्त किया जा रहा है. यही नहीं, सीएम ने सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों का लगातार भ्रमण करते रहे. साथ ही जनता से संवाद स्थापित करें. इसके अलावा, सरकार की तमाम विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में तेजी लाएं.

दीपावली के बाद जनता के बीच पहुंचेगी 'सरकार' (VIDEO- ETV Bharat)

इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी के सचिव बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रभारी सचिवों के अलावा मंत्रियों को भी अपने-अपने जिलों में दो दिन के प्रवास पर भेजा जाएगा. इस दौरान वे न केवल योजनाओं की समीक्षा करेंगे, बल्कि जनता से सीधे संवाद भी स्थापित करेंगे.

पहला दिन समीक्षा, दूसरा दिन संवाद: दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत पहला दिन जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और योजनाओं की समीक्षा को समर्पित होगा. प्रभारी सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं चाहे वह सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या आपदा राहत से जुड़ी हों, वास्तव में आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही है या नहीं. दूसरे दिन प्रभारी सचिव जनता से सीधा संवाद करेंगे. इस दौरान वे स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों. ग्राम प्रधानों और युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और तत्काल समाधान के निर्देश देंगे. सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शासन के हर स्तर पर जनता की आवाज सुनी जाए. यह भ्रमण जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करेगा और शासन की पारदर्शिता को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री धामी भी करेंगे जिलों का दौरा: केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक जिले में दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री धामी इससे पहले भी अपने कार्यकाल में कई बार जिलों का सीधा निरीक्षण कर चुके हैं और जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रगति पर नजर रखते रहे हैं. इस बार दीपावली के बाद शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं जनता से मिलेंगे. योजनाओं का फीडबैक लेंगे और अधिकारियों को सुधार के स्पष्ट निर्देश देंगे.

सरकार की मंशा, जनता के बीच भरोसा मजबूत करना: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब राज्य में जनता की असंतोष की भावनाएं बढ़ रही थीं. बेरोजगार युवाओं के आंदोलन और हालिया परीक्षाओं के रद्द होने से सरकार पर जनता का दबाव बना हुआ था. वहीं बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. ऐसे में सरकार का यह जनसंपर्क निरीक्षण अभियान न केवल जनता के बीच विश्वास बहाल करने का प्रयास माना जा रहा है, बल्कि यह भी संदेश देगा कि सरकार मैदान पर सक्रिय और जवाबदेह है.

दीपावली के बाद होगा: यह कार्यक्रम दीपावली के बाद राज्यभर में शुरू किया जाएगा. शासन ने इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रत्येक जिले के प्रभारी सचिवों को उनके प्रवास का शेड्यूल और रिपोर्टिंग प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा है कि यह केवल औपचारिक दौरा न रहे, बल्कि जनता के बीच वास्तविक संवाद और समाधान का माध्यम बने.

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण के कामों को प्राथमिकता पर किया जाए. जिसके तहत प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का जल्द पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि स्थानीय जनता और प्रभावितों को राहत मिल सके. मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त पुलों के जल्द से जल्द पुनर्निर्माण करने के साथ ही नए पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कामों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान दिया जाए. क्योंकि राज्य सरकार जनता को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय और सजगता के साथ काम करना होगा.

