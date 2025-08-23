ETV Bharat / state

थराली पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा, आपदा प्रभावितों को ₹5 लाख की सहायता राशि का ऐलान, पुनर्वास की कार्रवाई तेज

सीएम धामी ने चमोली के थराली आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की.

थराली आपदा प्रभावितों को ₹5 लाख सहायता राशि का ऐलान (PHOT0- CHAMOLI POLICE)
Published : August 23, 2025 at 10:44 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:53 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार शाम दिल्ली दौरे से लौटकर वापस उत्तराखंड पहुंचे. पहुंचते ही सीएम धामी सबसे पहले देहरादून स्थित स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे और प्रदेश में आई आपदाओं में राहत बचाव कार्य की समीक्षा करते हुए थराली आपदा की अपडेट ली. सीएम धामी ने थराली समेत प्रदेश के अन्य आपदाओं में भी क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की.

सीएम धामी ने शनिवार रात आपदा परिचालन केंद्र देहरादून में थराली (चमोली) आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों हेतु 5 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल प्रभावितों को जारी की जाए. इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि स्याना चट्टी से पानी की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि थराली में जो लोग बेघर हुए हैं, तात्कालिक रूप से उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही पुनर्वास का काम भी तेजी से आरंभ किया जाए. प्रभावितों को राहत सामग्री तत्परता से मिल जाए और सभी आवश्यक सामान एक साथ दिया जाए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि थराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क नेटवर्क सहित सभी मूलभूत जरूरत को जल्द से जल्द बहाल किया जाए. प्रभावितों को बांटी जाने वाली राशन समेत सभी प्रकार की राहत सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए.

थराली आपदा के दौरान जिलाधिकारी चमोली की तत्काल मौके पर पहुंचने, प्रभावितों को तत्परता से राहत पहुंचाने एवं बेहतरीन प्रबंधन हेतु सराहना करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अन्य आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में भी इसी प्रकार प्रभावी समन्वय के साथ तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाने चाहिए. मुख्यमंत्री ने थराली आपदा में प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी प्रशंसा की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में अगले दो दिन ऑरेंज अलर्ट के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारियों को तैयारी पूरी रखने और आपदा प्रबंधन सामग्री उपकरण आदि संवेदनशील स्थानों पर रखने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने हाल ही में धराली, सैजी (पौड़ी ) एवं धराली में आई आपदाओं की पैटर्न के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित एजेंसियों के विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों की एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

