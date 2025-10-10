ETV Bharat / state

सीएम धामी ने पत्नी गीता के साथ मनाया करवा चौथ, जानें प्रदेश के अन्य राजनेताओं का कैसा रहा त्योहार

सीएम धामी की पत्नी गीता ने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर पति के साथ विधि विधान से करवा चौथ व्रत संपन्न किया

CM DHAMI CELEBRATES KARWA CHAUTH
करवा चौथ 2025 (Photo@CMDhami & MahendraBhatt Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 11:37 PM IST

3 Min Read
देहरादून: देश के साथ उत्तराखंड में करवा चौथ 2025 का त्योहार धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया. सीएम धामी के साथ राज्य के राजनेताओं ने इस मौके पर प्रदेश वासियों को करवा चौथ की बधाई और शुभकामनाएं दीं. सीएम धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी ने मुख्यमंत्री आवास में करवा चौथ मनाया.

सीएम धामी ने पत्नी गीता के साथ मनाया करवा चौथ: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का व्रत पारंपरिक श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया. मुख्यमंत्री दंपति ने विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर भगवान शिव-पार्वती से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की.

रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर गीता धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधि विधान के साथ करवा चौथ के व्रत का समापन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं.

महेंद्र भट्ट ने शेयर की करवा चौथ की तस्वीरें: उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी करवा चौथ का त्योहार मनाया. उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ करवा चौथ मनाते तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीं. महेंद्र भट्ट ने लिखा-

स्नेह, आस्था, त्याग का बंधन,

अनुपम ये प्रीत का संगम ♥️

परंपरा, सौभाग्य व समर्पण का प्रतीक पर्व करवाचौथ शुभ हो।

रेखा आर्या ने दी करवा चौथ की शुभकामना: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी प्रदेश वासियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा-

समस्त माताओं एवं बहनों को अखंड सौभाग्य, अटूट विश्वास एवं असीम स्नेह के पावन पर्व #करवा_चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

यह पावन पर्व आपके जीवन में सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीष एवं समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना करती हूं।

अजय भट्ट ने दी करवा चौथ की बधाई: नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने करवा चौथ बधाई संदेश में लिखा-

अपने पति की दीर्घायु हेतु निर्जला उपवास रखने वालीं समस्त माताओं एवं बहनों को प्रसिद्ध पर्व ‘करवाचौथ‘ की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही मेरी प्रार्थना है।

#करवाचौथ

हरीश रावत ने कहा मंगलमय हो करवा चौथ: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रदेश वासियों को करवा चौथ की बधाई दी. उन्होंने लिखा-

समस्त माता और बहनों को उनके आस्था व विश्वास के पर्व "करवा चौथ" की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

माँ पार्वती और भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि समस्त माताओं-बहनों का गृहस्थ जीवन सदा सफल, समृद्ध और मंगलमय रहे 🙏

✨ शुभ करवा चौथ ✨

#KarwaChauth #करवाचौथ

#KarwaChauth2025

