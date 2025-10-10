सीएम धामी ने पत्नी गीता के साथ मनाया करवा चौथ, जानें प्रदेश के अन्य राजनेताओं का कैसा रहा त्योहार
सीएम धामी की पत्नी गीता ने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर पति के साथ विधि विधान से करवा चौथ व्रत संपन्न किया
Published : October 10, 2025 at 11:37 PM IST
देहरादून: देश के साथ उत्तराखंड में करवा चौथ 2025 का त्योहार धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया. सीएम धामी के साथ राज्य के राजनेताओं ने इस मौके पर प्रदेश वासियों को करवा चौथ की बधाई और शुभकामनाएं दीं. सीएम धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी ने मुख्यमंत्री आवास में करवा चौथ मनाया.
सीएम धामी ने पत्नी गीता के साथ मनाया करवा चौथ: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का व्रत पारंपरिक श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया. मुख्यमंत्री दंपति ने विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर भगवान शिव-पार्वती से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की.
करवा चौथ का यह पावन पर्व केवल संस्कृति और परंपरा का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की गहराई का उत्सव भी है। आज प्रदेश की असंख्य मातृशक्ति ने अपने पति के दीर्घायु और सुख-समृद्ध जीवन के लिए निर्जला व्रत रखा है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 10, 2025
इस अवसर पर धर्मपत्नी के साथ इस पर्व का संकल्प निभाते… pic.twitter.com/FTDwy8ANkR
रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर गीता धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधि विधान के साथ करवा चौथ के व्रत का समापन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं.
स्नेह, आस्था, त्याग का बंधन,— Mahendra Bhatt (@mahendrabhatbjp) October 10, 2025
अनुपम ये प्रीत का संगम ♥️
परंपरा, सौभाग्य व समर्पण का प्रतीक पर्व करवाचौथ शुभ हो। pic.twitter.com/kOwRrMJKs6
महेंद्र भट्ट ने शेयर की करवा चौथ की तस्वीरें: उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी करवा चौथ का त्योहार मनाया. उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ करवा चौथ मनाते तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीं. महेंद्र भट्ट ने लिखा-
स्नेह, आस्था, त्याग का बंधन,
अनुपम ये प्रीत का संगम ♥️
परंपरा, सौभाग्य व समर्पण का प्रतीक पर्व करवाचौथ शुभ हो।
समस्त माताओं एवं बहनों को अखंड सौभाग्य, अटूट विश्वास एवं असीम स्नेह के पावन पर्व #करवा_चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।— Rekha Arya (@rekhaaryaoffice) October 10, 2025
यह पावन पर्व आपके जीवन में सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीष एवं समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना करती हूं।#KarwaChauth pic.twitter.com/hxv8BdwnWs
रेखा आर्या ने दी करवा चौथ की शुभकामना: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी प्रदेश वासियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा-
समस्त माताओं एवं बहनों को अखंड सौभाग्य, अटूट विश्वास एवं असीम स्नेह के पावन पर्व #करवा_चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
यह पावन पर्व आपके जीवन में सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीष एवं समृद्धि लेकर आए, ऐसी कामना करती हूं।
करवा चौथ के पावन अवसर पर सभी माताओं, बहनों और सुहागनों को हार्दिक शुभकामनाएँ।— Ajay Bhatt (@AjaybhattBJP4UK) October 10, 2025
यह पावन व्रत आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। 🌸🙏#KarwaChauth pic.twitter.com/6pJ9qVFHEd
अजय भट्ट ने दी करवा चौथ की बधाई: नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने करवा चौथ बधाई संदेश में लिखा-
अपने पति की दीर्घायु हेतु निर्जला उपवास रखने वालीं समस्त माताओं एवं बहनों को प्रसिद्ध पर्व ‘करवाचौथ‘ की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही मेरी प्रार्थना है।
#करवाचौथ
समस्त माता और बहनों को उनके आस्था व विश्वास के पर्व " करवा चौथ" की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 10, 2025
माँ पार्वती और भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि समस्त माताओं-बहनों का गृहस्थ जीवन सदा सफल, समृद्ध और मंगलमय रहे 🙏
✨ शुभ करवा चौथ ✨#KarwaChauth #करवाचौथ#KarwaChauth2025 pic.twitter.com/hvx4MBE6mF
हरीश रावत ने कहा मंगलमय हो करवा चौथ: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रदेश वासियों को करवा चौथ की बधाई दी. उन्होंने लिखा-
समस्त माता और बहनों को उनके आस्था व विश्वास के पर्व "करवा चौथ" की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
माँ पार्वती और भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि समस्त माताओं-बहनों का गृहस्थ जीवन सदा सफल, समृद्ध और मंगलमय रहे 🙏
✨ शुभ करवा चौथ ✨
#KarwaChauth #करवाचौथ
#KarwaChauth2025
