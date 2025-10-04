ETV Bharat / state

बस्तर में मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत, नक्सल प्रभावित 250 से ज्यादा गांवों को मिलेगा फायदा

बस्तर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर हैं. अमित शाह के बस्तर दौरे पर सीएम विष्णु देव साय ने बस्तर की जनता के लिए बड़ी सौगात दी है. सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि नक्सल प्रभावित जिलों में आने जाने के लिए सीएम बस सेवा की शुरुआत की जा रही है. मुख्यमंत्री बस सेवा योजना से करीब 250 गांव जुड़ेंगे. नक्सल प्रभावित इन गांवों में आवागन की जो दिक्कत सालों से रही है वो अब दूर होगी. सीएम साय ने कहा कि पहले चरण में कुल 34 बसों का संचालन किया जाएगा. बसों के संचालन में अगर कोई दिक्कत या नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सरकार बस संचालकों को करेगी.

नक्सल प्रभावित इलाकों में शुरु होगी मुख्यमंत्री बस सेवा: नक्सल प्रभावित बस्तर में यातायात की समस्या दशकों से रही है. नक्सली हिंसा के चलते बस्तर के ग्रामीण इलाकों में विकास भी प्रभावित हुआ है. गांव गांव तक सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया. जो थोड़ी बहुत प्राइवेट बसें चलती थी वो नक्सलियों के डर से सालों पहले बंद हो चुकी हैं. शासन की कोशिश है कि फिर बस्तर को फिर से यातायात से जोड़ा जाए. बस्तर के गांव गांव तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा पहुंचे.

सीएम के ऐलान से लोगों में खुशी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जैसे ही स्वदेशी मेले के मंच से इस बात का ऐलान किया जनता में खुशी की लहर दौड़ गई. बस्तर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते अक्सर लोग जरुरी काम के लिए जिला मुख्यालय या फिर दूसरे इलाकों में नहीं जा पाते हैं. नक्सलियों के डर से बसों का परिचालन सालों से बंद है. बस्तर में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए अब शासन ने मुख्यमंत्री बस सेवा शुरु किए जाने का ऐलान किया है.

नक्सल पुनर्वास नीति का नक्सली उठा रहे फायदा: गृहमंत्री ने बताया कि एक महीने के भीतर 500 से ज्यादा माओवादियों ने शासन की पुनर्वास नीति का फायदा उठाया. सरकार की नई पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि यहां आना और मुरिया दरबार में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है. सीएम ने कहा कि सरेंडर नक्सली के परिजनों, नक्सल पीड़ितों के परिजन के लिए 15 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया गया है.