RSS का शताब्दी वर्ष : मदन राठौड़ बोले- एक पौधा आज वट वृक्ष बन गया, स्वयंसेवक आज देश का प्रधान है

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष और विजयादशमी उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों में बीजेपी अध्यक्ष और सीएम ने भाग लिया.

गांधी-शास्त्री जयंती
गांधी-शास्त्री जयंती (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 2, 2025 at 1:18 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 1:32 PM IST

जयपुर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती गुरुवार को देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाई गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित की. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान में शामिल होकर झाड़ू लगाकर स्वछता का संदेश दिया. इसके साथ रेलवे स्टेशन स्थित गांधी प्रतिमा माल्यार्पण किया.

इस दौरान मदन राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए महत्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में उतारे का संदेश दिया. राठौड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर कहा कि 1925 में जो विजय दशमी पर एक पौधा रोपा था आज वो वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया. RSS दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन बन गया है और देश के प्रधानमंत्री भी इसी संघ के स्वयंसेवक हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हैं : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन 1925 में हुई. हमारे प्रथम संघ संचालक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में 1925 में संघ की स्थापना की थी. उन्होंने जो पौधा रौपा था वह आज वटवृक्ष के रूप में खड़ा हो गया और दुनिया का सबसे शाक्तिशाली गैर सरकारी संगठन है. यह हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसपर हमें गर्व है. राठौड़ ने कहा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक है, जिन्होंने संघ से प्रेरणा प्राप्त की, प्रशिक्षण प्राप्त किया. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री दुनिया में भी सर्वे शक्तिमान नेतृत्व के रूप में उभर कर आए हैं. प्रधानमंत्री ने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है.

राठौड़ ने कहा कि गौरवान्वित हैं कि 'आज हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया इसके 100 वर्ष पूरे हुए. आज सुबह से ही हम शाखा में भी गए शस्त्र पूजन भी किया और फिर बाकी सारे अभियान आज दिन भर चलेंगे. विजयदशमी का पर्व भी मनाया जा रहा है'. आज के दिन भगवान राम ने भी असत्य पर सत्य की जीत दर्ज कराई थी. रावण का घमंड चूर किया था. पूरी दुनिया में इस त्योहार को मनाया जाता है. राठौड़ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश को शांति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया. बापू के आदर्शों से युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है.

सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम
सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम (ETV Bharat Jaipur)

जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सीएम ने सचिवालय परिसर में आयोजित राम धुन कार्यक्रम में 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' और 'रघुपति राघव राजा राम' का श्रवण किया. इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान स्कूली छात्राओं ने राम धुन की प्रस्तुति दी. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

कुचामन में स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर नवल डालूका के नेतृत्व में चार बस्ती के स्वयंसेवकों की ओर से भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया. स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा और जयकारों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. पथ संचलन कुचामन गढ़ पुरानी धान मण्डी से शुरू होकर उपासरो की गली, चौराहे से मुख्य बाजार की ओर बिसायतियों की गली से, मिश्रों की गली, आथुणा दरवाजा से होते हुए पार्क के पीछे, राजपूत छात्रावास बालाजी बाजार- सेंट्रल बैंक की गली से बस स्टैंड, मुख्य बाजार से होते हुए पलटन गेट जैन स्कूल पर समाप्त हुआ.

RSS का शताब्दी वर्षगांधी शास्त्री जयंतीGANDHI SHASTRI JAYANTI100 YEARS OF RSS

