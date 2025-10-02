ETV Bharat / state

RSS का शताब्दी वर्ष : मदन राठौड़ बोले- एक पौधा आज वट वृक्ष बन गया, स्वयंसेवक आज देश का प्रधान है

जयपुर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती गुरुवार को देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाई गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित की. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान में शामिल होकर झाड़ू लगाकर स्वछता का संदेश दिया. इसके साथ रेलवे स्टेशन स्थित गांधी प्रतिमा माल्यार्पण किया. इस दौरान मदन राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए महत्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में उतारे का संदेश दिया. राठौड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर कहा कि 1925 में जो विजय दशमी पर एक पौधा रोपा था आज वो वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया. RSS दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन बन गया है और देश के प्रधानमंत्री भी इसी संघ के स्वयंसेवक हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur) पढे़ं. दशहरा और आरएसएस का बस्ती कार्यक्रम एक ही दिन, पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हैं : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन 1925 में हुई. हमारे प्रथम संघ संचालक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में 1925 में संघ की स्थापना की थी. उन्होंने जो पौधा रौपा था वह आज वटवृक्ष के रूप में खड़ा हो गया और दुनिया का सबसे शाक्तिशाली गैर सरकारी संगठन है. यह हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसपर हमें गर्व है. राठौड़ ने कहा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक है, जिन्होंने संघ से प्रेरणा प्राप्त की, प्रशिक्षण प्राप्त किया. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री दुनिया में भी सर्वे शक्तिमान नेतृत्व के रूप में उभर कर आए हैं. प्रधानमंत्री ने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है.

