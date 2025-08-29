टोंक: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को टोंक जिले के टोडारायसिंह क्षेत्र के प्रवास पर रहे. जहां उन्होंने 'हरियालो राजस्थान' और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर के पौधे का रोपण किया. इस दौरान एक साथ 60 हजार पौधे लगाए गए. यहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है. बड़े मगरमच्छ भी जल्द पकड़े जाएंगे.
बनाएंगे बिजली बेचने वाला राज्य: सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ साल में जनता से किया अपना हर वादा पूरा किया है. डेढ़ साल के दौरान हमने वह काम किए हैं, जो पिछली सरकार पांच साल में नहीं कर सकी. वहीं मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं यह तो नहीं कह सकता कि 'मैं आलू से सोना बना सकता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि किसान के लिए पानी होगा, तो किसान धरती से सोना उगा सकता है. किसान को हम अन्नदाता और ऊर्जा दाता भी बनाएंगे. हम राजस्थान को बिजली खरीदने वाला प्रदेश नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश बनाएंगे.
पढ़ें: एसआई भर्ती पर अंतिम फैसला आना बाकी, कई बड़े नाम अभी और सामने आएंगे: शेखावत - SI RECRUITMENT EXAM
बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे: सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को कांग्रेस की पिछली सरकार ने जो धोखा दिया है, हम इस मामले में किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं. एसआई परीक्षा पर कोर्ट ने फैसला दिया है. हमने इस भर्ती पर एसआईटी का गठन किया. बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे. हम पूर्व मुख्यमंत्री के पीसीओ तक पंहुच गए हैं. युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है. उन्हें दोबारा से अच्छी तैयारी करनी चाहिए. हम लगातार भर्तियां निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फर्जी दिव्यांग बन नौकरियां हासिल की थी, उन्हें भी हमने पकड़ा है.
पढ़ें: रविवार को सीएम भजनलाल ने बुलाई कैबिनेट बैठक, SI भर्ती रद्द मामले पर चर्चा संभव - CABINET MEETING
50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान महज नारा नहीं, हम राजस्थान को हरियाला बनाना चाहते हैं. अबकी बार 11 करोड़ से ज्यादा पौधों का लक्ष्य हमने पूरा किया है. हमने दो सालों में साढ़े 18 करोड़ पौधे लगा दिए. वहीं पांच सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है. आप भी 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत एक पौधा जरूर लगाएं. उन्होंने कहा कि पर्यावरण ठीक होगा, तो बरसात भी अच्छी होगी. हमने सरकार में आते ही जनता से भरपूर पानी देने का वादा किया था. हमने इसके लिए योजनाओं पर काम किया है. 'रामसेतु लिंक परियोजना' सहित कई योजनाओं पर कार्य किया है. कार्यक्रम में सीएम के साथ जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे.