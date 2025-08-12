ETV Bharat / state

सत्ता के लालची लोगों ने तुष्टिकरण और स्वार्थ की राजनीति के चलते किया विभाजन: सीएम भजनलाल शर्मा - BHAJAN LAL SHARMA TARGETS CONGRESS

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

CM BhajanLal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 11:21 PM IST

4 Min Read

जयपुर: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बहाने भाजपा कांग्रेस को निशाने पर ले रही है. अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिये भाजपा आमजन तक विभाजन की कहानी और उससे प्रताड़ित हुए लोगों के दर्द को लेकर जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को बिड़ला आडिटोरियम में शहर भाजपा की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी आयोजित की गई. इस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सत्ता के लालची लोगों ने तुष्टिकरण और स्वार्थ की राजनीति के चलते देश का विभाजन किया.

सत्ता सुख के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी: सीएम ने विभाजन को दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बताते हुए कहा कि आजादी से ठीक पहले 10 लाख लोगों की हत्या हुई, लाखों परिवार उजड़ गए. देश की आजादी के लिए महान पुरुषों ने खुद को समर्पित किया, लेकिन सत्ता का लालच और तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को बांट दिया. जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ और लालच की राजनीति की, उन लोगों के कारण हमारे देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा. पाकिस्तान से जो ट्रेनें आती थीं, वे लाशों से भरी होती थीं. यह विभाजन की भयावहता को दर्शाया है.

देश के विभाजन को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: भाजपा का भावनात्मक कार्ड! 14 अगस्त को भाजपा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी, बनाई रणनीति - VIBHAJAN VIBHISHIKA DIWAS

उन्होंने कहा कि यह केवल भूतकाल की पीड़ा नहीं है, बल्कि आज भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है. पाकिस्तान से विस्थापितों को नागरिकता देने का दायित्व जिनकी सरकारों पर था, वे असफल रहीं. जिस कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी कर दी थी, आज वही कांग्रेस हमें एकता का पाठ पढ़ा रही है. जिस कांग्रेस ने इस देश को बांटा, वो कभी देश संभाल नहीं सकती, जिसने इस देश को तोड़ा, वो लोगों को कभी जोड़ नहीं सकती. आजादी के कई दशकों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह जिम्मेदारी निभाई है और पीड़ितों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को पूरा किया.

पढ़ें: भाजपा कल मनाएगी 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस', राठौड़ बोले- हर नागरिक को होनी चाहिए इस दर्द की जानकारी - Independence Day 2024

दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता-परनामी: कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अशोक परनामी ने कहा ​कि 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों ने जो कष्ट झेले, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार करना, विस्थापितों की पीड़ा सुनकर आज भी रूह कांप जाती है. परनामी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से पीड़ितों को न्याय दिलाया गया.

पढ़ें: भाजपा ने काली पट्टी बांधकर निकाला मौन पैदल मार्च, कहा- 14 अगस्त इतिहास का एक दुखद अध्याय - Partition Horrors Remembrance Day

परनामी ने विभाजन के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह मजबूरी नहीं बल्कि सत्ता का लोभ और कांग्रेस की मंजूरी का परिणाम था. यदि सत्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में होती, तो देश का विभाजन टल सकता था. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को संपत्ति मुआवजा न देने का भी आरोप लगाया. परनामी ने कहा ​कि पाक से आने वाला प्रत्येक हिन्दू शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी है. उन्होंने 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को देशभर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया.

ये रहे मौजूद: कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जोगाराम पटेल, गौतम दक, केके विश्नोई, विधायक कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, नाहर सिंह जोधा, सरदार अजयपाल सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, प्रदेश मंत्री एवं कार्यक्रम प्रदेश सह संयोजक भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला,अजीत मांडण, स्टेफी चौहान साहित कई भाजपा नेता शाामिल हुए.

जयपुर: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बहाने भाजपा कांग्रेस को निशाने पर ले रही है. अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिये भाजपा आमजन तक विभाजन की कहानी और उससे प्रताड़ित हुए लोगों के दर्द को लेकर जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को बिड़ला आडिटोरियम में शहर भाजपा की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी आयोजित की गई. इस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सत्ता के लालची लोगों ने तुष्टिकरण और स्वार्थ की राजनीति के चलते देश का विभाजन किया.

सत्ता सुख के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी: सीएम ने विभाजन को दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बताते हुए कहा कि आजादी से ठीक पहले 10 लाख लोगों की हत्या हुई, लाखों परिवार उजड़ गए. देश की आजादी के लिए महान पुरुषों ने खुद को समर्पित किया, लेकिन सत्ता का लालच और तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को बांट दिया. जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ और लालच की राजनीति की, उन लोगों के कारण हमारे देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा. पाकिस्तान से जो ट्रेनें आती थीं, वे लाशों से भरी होती थीं. यह विभाजन की भयावहता को दर्शाया है.

देश के विभाजन को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: भाजपा का भावनात्मक कार्ड! 14 अगस्त को भाजपा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी, बनाई रणनीति - VIBHAJAN VIBHISHIKA DIWAS

उन्होंने कहा कि यह केवल भूतकाल की पीड़ा नहीं है, बल्कि आज भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है. पाकिस्तान से विस्थापितों को नागरिकता देने का दायित्व जिनकी सरकारों पर था, वे असफल रहीं. जिस कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी कर दी थी, आज वही कांग्रेस हमें एकता का पाठ पढ़ा रही है. जिस कांग्रेस ने इस देश को बांटा, वो कभी देश संभाल नहीं सकती, जिसने इस देश को तोड़ा, वो लोगों को कभी जोड़ नहीं सकती. आजादी के कई दशकों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह जिम्मेदारी निभाई है और पीड़ितों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को पूरा किया.

पढ़ें: भाजपा कल मनाएगी 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस', राठौड़ बोले- हर नागरिक को होनी चाहिए इस दर्द की जानकारी - Independence Day 2024

दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता-परनामी: कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अशोक परनामी ने कहा ​कि 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों ने जो कष्ट झेले, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार करना, विस्थापितों की पीड़ा सुनकर आज भी रूह कांप जाती है. परनामी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से पीड़ितों को न्याय दिलाया गया.

पढ़ें: भाजपा ने काली पट्टी बांधकर निकाला मौन पैदल मार्च, कहा- 14 अगस्त इतिहास का एक दुखद अध्याय - Partition Horrors Remembrance Day

परनामी ने विभाजन के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह मजबूरी नहीं बल्कि सत्ता का लोभ और कांग्रेस की मंजूरी का परिणाम था. यदि सत्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में होती, तो देश का विभाजन टल सकता था. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को संपत्ति मुआवजा न देने का भी आरोप लगाया. परनामी ने कहा ​कि पाक से आने वाला प्रत्येक हिन्दू शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी है. उन्होंने 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को देशभर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया.

ये रहे मौजूद: कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जोगाराम पटेल, गौतम दक, केके विश्नोई, विधायक कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, नाहर सिंह जोधा, सरदार अजयपाल सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, प्रदेश मंत्री एवं कार्यक्रम प्रदेश सह संयोजक भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला,अजीत मांडण, स्टेफी चौहान साहित कई भाजपा नेता शाामिल हुए.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARTITION HORRORS REMEMBRANCE DAYविभाजन विभीषिका स्मृति दिवसASHOK PARNAMI ON PARTITIONCITIZENSHIP FOR PAKISTANI MIGRANTSBHAJAN LAL SHARMA TARGETS CONGRESS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

BSF ने भारत-पाक बॉर्डर एरिया में पकड़ी 8.50 करोड़ रुपए की हेरोइन

मोदी कैबिनेट की चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी, ₹4600 करोड़ का होगा निवेश

मूंग, चना या मटर की जगह अंकुरित गेहूं को रोजाना अपने आहार में करें शामिल, फायदे इतने कि डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

खाद्य वस्तुओं के दाम गिरे, पिछले आठ सालों में खुदरा महंगाई दर सबसे कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.