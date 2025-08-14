बीकानेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को बीकानेर दौरे पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि विभाजन की जो त्रासदी हमारे पूर्वजों ने झेली, उसको बयां करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि आज भी जब हम उस समय को याद करते हैं, तो तड़पन होती है. बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि देश को आजाद करने के लिए वर्षों की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस लड़ाई को लड़ा.

कांग्रेस पर लगाए आरोप: मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ हमारा देश आजाद हो रहा था, तो दूसरी तरफ हमें विभाजन की त्रासदी का दर्द झेला पड़ रहा था. कांग्रेस का नाम लेकर उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति करने वाले स्वार्थी तत्व जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए बंटवारे के मसौदे पर हस्ताक्षर किए. कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण और धर्म के आधार पर राजनीतिक स्वार्थ का काम किया. उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें विभाजन को लेकर पीड़ा हुई. क्योंकि उन्होंने विभाजन के लिए संघर्ष नहीं किया था.

विभाजन को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat Bikaner)

त्रासदी बयां करना मुश्किल: मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में इस तरह का नरसंहार नहीं देखा था. विभाजन की आड़ में कितनी महिलाओं की अस्मत लूटी गई. कितने लोगों की हत्या हुई और कई लोगों को अपना घर छोड़कर रातों-रात निकलना पड़ा. जीवन भर की कमाई वहीं रह गई और वहां से निकलते वक्त हाथ खाली थे. ये विभाजन विभीषिका का दंश कांग्रेस ने दिया. सीएए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बंटवारे के वक्त जो लोग बाहर रह गए थे और वापस देश लौटना चाहते थे, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया और अब राजस्थान की सरकार उन लोगों को घर का पट्टा देने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है. यह हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें आस्तीन के सांप को कुचलना होगा.

बीएसएफ सैनिकों के साथ संवाद: अपने बीकानेर दौरे के दौरान खाजूवाला के कोड़ेवाला पोस्ट पर बीएसएफ जवानों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया और ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ और सेना के जवानों की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि बीएसएफ देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरुकता को लेकर भी सीमा क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने इसके लिए बीएसएफ सैनिकों को धन्यवाद भी दिया. नाल गांव में आयोजित तिरंगा यात्रा में सीएम हाथ में तिरंगा थामे लोगों के साथ पैदल चले और लोगों का उत्साहवर्धन किया.