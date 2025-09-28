ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले – गाय, गंगा और संस्कृति हमारी पहचान, गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाया

भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने गो-आराधन महोत्सव में भाग लिया. उन्होंने भरतपुर से गुजरने वाले श्रीकृष्ण गमन पथ के विकास की जानकारी दी.

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत राजेंद्र दास जी का अभिवादन करते हुए (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को ब्रजभूमि के डीग पहुंचे. यहां उन्होंने श्रीजड़खोर गोधाम में श्रीकृष्ण-बलराम गो-आराधन महोत्सव में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि गाय और गंगा हमारी संस्कृति है. सीएम ने गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाने और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी. साथ ही अपनी दिनचर्या साझा करते हुए गौ सेवा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की.

सीएम शर्मा ने मंच से कहा कि प्रदेशभर से गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान की कमी की शिकायतें उनके पास आई थी. इस पर उनकी सरकार ने गायों का अनुदान बढ़ाकर 50 रुपए प्रति और बछड़ों के लिए 25 रुपए प्रति कर दिया. उन्होंने बताया कि बेसहारा गायों की देखभाल के लिए विशेष योजना लागू की गई है. बैल से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए. राजस्थान सरकार भी उसी राह पर धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है.

पढ़ें: हैदराबाद में बोले सीएम भजनलाल, हम राजस्थानी बदलाव का इंतज़ार नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं

श्रीकृष्ण ब्रजगमन पथ का निर्माण: उन्होंने कहा कि खाटू श्यामजी धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. साथ ही ब्रज से कृष्ण गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है, ये वही मार्ग है, जिससे होकर भगवान श्रीकृष्ण शिक्षा ग्रहण करने संदीपन आश्रम पहुंचे थे. सीएम शर्मा ने संत समाज को नमन करते हुए कहा कि हमारी गाय और संस्कृति के लिए संत जो कहेंगे. वही हमारी सरकार करेगी. संत, महंत और गुरु का सम्मान करना हमारा धर्म है. भागवत कथा साक्षात भगवान श्रीकृष्ण हैं. हमें कथा को मन से सुनना चाहिए और उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए.

शर्मा बोले— सीएम हाउस में मुझसे पहले मेरी गाय गई: मुख्यमंत्री ने अपने निजी जीवन की दिनचर्या साझा करते हुए कहा, 'सीएम हाउस में मैं बाद में गया, पहले मेरी गाय गई. आज भी मेरा दिन गाय को रोटी खिलाने के बाद ही शुरू होता है.' जड़खोर धाम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से पूंछरी का लौठा पहुंचे. यहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर और फिर मुकुट मुखारविंद में पूजा अर्चना की.

For All Latest Updates

TAGGED:

गो आराधन महोत्सवश्रीकृष्ण गमन पथGRANTS TO COW SHELTERSब्रज संस्कृतिCM BHAJANLAL SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.