ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले – गाय, गंगा और संस्कृति हमारी पहचान, गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत राजेंद्र दास जी का अभिवादन करते हुए ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 4:46 PM IST 2 Min Read

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को ब्रजभूमि के डीग पहुंचे. यहां उन्होंने श्रीजड़खोर गोधाम में श्रीकृष्ण-बलराम गो-आराधन महोत्सव में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि गाय और गंगा हमारी संस्कृति है. सीएम ने गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाने और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी. साथ ही अपनी दिनचर्या साझा करते हुए गौ सेवा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की. सीएम शर्मा ने मंच से कहा कि प्रदेशभर से गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान की कमी की शिकायतें उनके पास आई थी. इस पर उनकी सरकार ने गायों का अनुदान बढ़ाकर 50 रुपए प्रति और बछड़ों के लिए 25 रुपए प्रति कर दिया. उन्होंने बताया कि बेसहारा गायों की देखभाल के लिए विशेष योजना लागू की गई है. बैल से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए. राजस्थान सरकार भी उसी राह पर धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है. पढ़ें: हैदराबाद में बोले सीएम भजनलाल, हम राजस्थानी बदलाव का इंतज़ार नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं