बारिश से प्रभावित इलाकों का CM भजनलाल ने लिया जायजा, लोगों से ली जमीनी हकीकत की रिपोर्ट, अधिकारियों को दिए निर्देश - BHAJANLAL SHARMA JAIPUR VISIT

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 30, 2025 at 10:47 PM IST | Updated : July 31, 2025 at 7:12 AM IST 3 Min Read

Last Updated : July 31, 2025 at 7:12 AM IST