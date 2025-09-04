जयपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को खत्म करके केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब रखने का निर्णय लिया गया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया. वहीं, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी इसे जनकल्याणकारी निर्णय बताते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जीएसटी परिषद का यह ऐतिहासिक फैसला है. 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं. कर व्यवस्था और अधिक सरल व पारदर्शी होगी. इससे आमजन और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा. मध्यम वर्गीय परिवारों, महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा. उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा. छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और निवेश एवं व्यापार को नई दिशा मिलेगी.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की संकल्पना साकार होगी: कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह कदम भारत की कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और उद्योग-व्यापार के लिए प्रोत्साहनकारी बनाएगा. दैनिक जरूरत की वस्तुएं, कृषि उपकरण, खाद्य सामग्री, दवाइयां, शिक्षा सामग्री, मनोरंजन साधन, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे. इससे प्रधानमंत्री की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' की संकल्पना साकार होगी. यह निर्णय नवरात्रि पर देशवासियों को मिला दिवाली का उपहार है. यह ऐतिहासिक कदम किसानों, छोटे व्यापारियों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यमवर्ग को सीधा लाभ पहुंचाएगा.
कांग्रेस थोथी राजनीति बंद करे: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव करके पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला किया है. देश की जनता को बड़ी राहत दी है. आज भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है. भारत की नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है. अतिवृष्टि के मामले पर मंत्री बेढम ने कहा कि भजनलाल सरकार संवेदनशील है. विपक्ष के नेता आज तक प्रभावितों की सुध लेने नहीं गए. उनका किसानों से कोई लेना-देना नहीं है. इस बार इंद्रदेव मेहरबान हैं. चहुंओर अच्छी बारिश हुई है. अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों को पूरी राहत दी जा रही है. कांग्रेस को थोथी राजनीति बंद कर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.