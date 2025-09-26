ETV Bharat / state

हैदराबाद में बोले सीएम भजनलाल, हम राजस्थानी बदलाव का इंतज़ार नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं

हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 26, 2025 at 5:59 PM IST 4 Min Read