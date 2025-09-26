ETV Bharat / state

हैदराबाद में बोले सीएम भजनलाल, हम राजस्थानी बदलाव का इंतज़ार नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं

भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद प्रवासी राजस्थानी मीट में निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा की. 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस होगा.

हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट
हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

September 26, 2025

जयपुर: राज्य सरकार 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित करने जा रही है. इस आयोजन से पहले भजनलाल सरकार देश-विदेश में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी राजस्थानी मीट में शिरकत की और विभिन्न आयोजनों में भाग लिया.

निवेश और प्रवासी नीति पर चर्चा: सीएम ने अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान आईटी और फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने वन-टू-वन मीटिंग भी की और प्रमुख समाजसेवियों व भामाशाहों के साथ संवाद किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानी समुदाय के लिए विशेष विभाग बना रही है और प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 लेकर आ रही है. इसके तहत निवेशकों को अनुकूलतम सुविधाएं और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, “हम राजस्थानी बदलाव का इंतजार नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं.” उन्होंने बताया कि नया विभाग प्रवासी समुदाय के व्यावसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग देगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा.

राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया: मुख्यमंत्री ने बताया कि पौने दो साल के कार्यकाल में राजस्थान फाउंडेशन को मजबूत किया गया है. पिछले एक साल में 14 नए चैप्टर खोले गए हैं और पूर्व के 12 चैप्टर को भी सक्रिय किया गया है. अब दुनिया के न्यूयॉर्क, लंदन, रियाद जैसे शहरों में भी राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर सक्रिय हैं, जो राज्य के विकास में प्रवासी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं.

विकसित भारत 2047 विजन में राजस्थान: सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप राजस्थान अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है. नवाचार को अपनाकर राज्य देश के विकास में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है. उन्होंने प्रवासी समुदाय से निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपील की.

आईटी कंपनियों और सम्मान समारोह: हैदराबाद कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया. ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से राज्य की विकास यात्रा और प्रवासी समुदाय की भूमिका को प्रदर्शित किया गया. साथ ही प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 और राजस्थान फाउंडेशन की सुविधाओं की जानकारी दी गई.

हैदराबाद प्रवासी राजस्थानी मीट
हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट (ETV Bharat Jaipur)

10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस: सीएम ने बताया कि 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यवसाय और सामाजिक सेवा में योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने मकर संक्रांति पर अंतरराष्ट्रीय संवाद और तीज-गणगौर की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी पहलों का भी उल्लेख किया.

कार्यक्रम में बड़ी मौजूदगी: इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के नेशनल प्रेसिडेंट सुरेश एम जैन, हैदराबाद चैप्टर प्रेसिडेंट पवन बंसल, सीआईआई तेलंगाना के पूर्व चेयरमैन साई डी प्रसाद, श्रम सचिव पी रमेश और प्रवासी समुदाय से विनोद अग्रवाल, नरेंद्र सुराणा, रोहित कुमार कोठारी सहित 300 से अधिक प्रवासी राजस्थानी और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

