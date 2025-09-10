ETV Bharat / state

हिंसा के बीच नेपाल में फंसे 'राजस्थानी', सीएम भजनलाल ने साधा दूतावास से संपर्क

जयपुर : नेपाल हिंसा और अशांति की आग में जल रहा है. बड़ी चिंता की बात है कि इस संकट के बीच राजस्थान के हजारों लोग नेपाल में फंसे हैं. इनमें जयपुर और आसपास के गांवों के करीब 200 यात्री भी शामिल हैं. ये 28 अगस्त को तीन धाम यात्रा पर निकले थे. नेपाल में फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से बात की. सीएम भजनलाल ने बुधवार अलसुबह केंद्र सरकार की नेपाल को लेकर जारी एडवाइजरी को X पर पोस्ट किया और लिखा कि राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है. मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से वहां के मौजूदा हालात की जानकारी ली है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने X पोस्ट में लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है. वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार वहां फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर वहां की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली है.नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार से जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें.भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा तथा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने हेतु पूर्णत: प्रतिबद्ध है.