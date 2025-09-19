ETV Bharat / state

भजनलाल कैबिनेट की आज होगी बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

सीएम भजनलाल शर्मा ( फोटो ईटीवी भारत )

Published : September 19, 2025

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले कैबिनेट और उसके बाद फिर मंत्री परिषद की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर के बांसवाड़ा दौरे को लेकर चर्चा संभव है. इसके साथ बैठक में "शहर चलो और गांव चलो" अभियान को लेकर फीडबैक पर विचार विमर्श के साथ विधायकों और मंत्रियों को अभियान के जरिये जनता से जुड़ने के निर्देश दिए जा सकते हैं. कैबिनेट और फिर मंत्री परिषद की बैठक : मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में पहले कैबिनेट और उसके बाद फिर मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी. दोपहर 12 बजे कैबिनेट बैठक, उसके आधा घंटे यानी दोपहर 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. बैठक को लेकर आधिकारिक एजेंडा जारी नही हुआ, लेकिन बैठक में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा संभव है. इसे भी पढ़ें: पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा : देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात बैठक में विधायकों, मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को शहरी और ग्रामीण शिवरों में जाकर मॉनिटरिंग के साथ तैयार करने के निर्देश दिए जा सकते हैं. अगले दो दिन शनिवार और बुधवार को प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर दौरा करने के लिए भी मुख्यमंत्री पर भजन शर्मा निर्देशित कर सकते हैं. इसके साथ ऊर्जा संयंत्रों और राइजिंग राजथान के हुए करार के लिए भू आवंटन और अन्य रियायतों को लेकर विचार विमर्श संभव है. वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के सेवा नियमों में संशोधन को लेकर लंबे समय से चले आरहे प्रकरण पर भी कैबिनेट बैठक में विचार संभव है.