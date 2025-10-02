ETV Bharat / state

कोटा से सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

कोटा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 2, 2025 at 8:47 PM IST 2 Min Read