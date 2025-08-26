ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन भी प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा की.

सांसद-विधायक संवाद का दूसरा दिन
सांसद-विधायक संवाद का दूसरा दिन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
Published : August 26, 2025 at 11:57 PM IST

जयपुर : सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर-सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुंनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश के विकास पर संवाद किया. इस दौरान प्रदेश में पारदर्शी सरकार देने के संकल्प के साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया. सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कमीशन की सरकार चलाई. युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया, लेकिन हमे पारदर्शिता की सरकार देनी है. जोधपुर संवाद के दौरान स्थानीय भाजपा विधायक भैराराम सियोल ने ERCP की तर्ज पर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए WRCP लाने की मांग रखी.

कांग्रेस सरकार ने किया कुशासन : इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने विकसित राजस्थान@2047 की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि जन आकांक्षाएं राज्य सरकार के विजन का केन्द्र बिन्दु है. प्रदेश के समावेशी और सर्वांगीण विकास के विजन के साथ हमारी सरकार ने बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बिना किसी भेदभाव के बजट का प्रावधान किया है. हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास में विश्वास रखती है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए काम करती थी. गत कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला रहा और पेपरलीक कर युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया.

सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम
सांसद-विधायक संवाद कार्यक्रम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

वहीं, हमारी सरकार के डेढ़ साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. हमारी सरकार सुशासन के उच्चतम मापदंडों के अनुरूप कार्य कर रही है. जनप्रतिनिधियों को इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि हम पारदर्शिता को सरकार दें. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और अब तक हमने 22 जिलों के किसानों को खेती के लिए दिन के समय में बिजली देनी प्रारंभ कर दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण बिजली क्षेत्र कुप्रबंधन का शिकार हुआ, जबकि हमारी सरकार में डिस्कॉम्स मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं. कांग्रेस की सरकार का हर फैसला कमीशन से होता था, जबकि हमारी सरकार विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रही है.

शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण और संवर्धन में करें सहयोग : सीएम ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हमारी विरासत है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि विरासत और विकास दोनों साथ चलने चाहिए. उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में घरेलू पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं. यदि हम इन हवेलियों का संरक्षण और संवर्धन कर टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से इनका विकास करें तो इससे पर्यटकों का ठहराव बढ़ेगा, साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में मजबूती के साथ कार्य करने का अनुरोध किया. उन्होंने ने कहा कि राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय किसानों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है. सभी जनप्रतिनिधि इसमें सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं से लाभान्वित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को खाद, बीज एवं कीटनाशक सहित अन्य संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है.

जनप्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा
जनप्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

बिजली और पानी के क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्य : इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी व बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के 17 जिलों के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) को धरातल पर शुरू किया, साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कि लिए यमुना जल समझौते को मूर्त रूप दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानी द्वारा बड़ी संख्‍या में रिचार्ज संरचनाओं के काम कराए जा रहे हैं.

WRCP की उठी मांग : संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान वे पूरी तैयारी कर सदन में होने वाली चर्चा में भाग लें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के माध्यम से अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें. साथ ही, आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सक्रियता से कार्य करें. जोधपुर संवाद के दौरान बीजेपी विधायक भैराराम सियोल ने ERCP की तर्ज पर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र सहित अन्य जिलों के लिए WRCP लाने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि WRCP में पश्चिमी राजस्थान के जिलों को शामिल किया जाएगा.

विकास हमारी प्राथमिकता
विकास हमारी प्राथमिकता (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

हमने योजनाओं को दिया मूर्त रूप : राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संवाद में सांसद एवं विधायकों को केन्द्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को अधिक से अधिक आमजन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने बजट की 80 से 90 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन किया है. राम जलसेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौतों को मूर्त रूप प्रदान किया. वहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में ईआरसीपी की योजनाओं पर गंभीरता से कार्य नहीं हुआ और केवल राजनीति हुई. चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है. लगभग 75 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई. आने वाले कुछ दिनों में 15-20 हजार सरकारी भर्तियों की घोषणा होने वाली है. हमारी सरकार, पहली सरकार है जिन्होंने सरकारी भर्तियों का कैलेण्डर जारी किया है. उन्होंने कहा कि यूरिया और खाद की आपूर्ति प्रदेशभर में सुनिश्चित की जा रही है और इनकी कालाबाजारी को प्रभावी रूप से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है.

200 विधानसभाओं के विकास के लिए बिना भेदभाव आवंटन : उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं. प्रदेश की 200 विधानसभाओं के विकास के लिए बिना भेदभाव आवंटन किया गया है. वंदे गंगा जल संरक्षण और हरियालो राजस्थान जैसे नवाचार कर राज्य सरकार ने सामाजिक सरोकार के कार्यों को प्रोत्साहित किया है. हमारे मुख्यमंत्री निवास के द्वारा आमजन के लिए 24 घंटे खुले, पूर्व मुख्यमंत्री 20 महीने तक घर से नहीं निकले. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर आमजन की समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे आमजन के लिए 24 घंटे खुले रहे. वहीं, पूर्ववर्ती सरकार के समय मुख्यमंत्री कोविड के दौरान 20 महीने तक अपने निवास से बाहर ही नहीं निकले.

