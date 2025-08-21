ETV Bharat / state

युवाओं के लिए अच्छी खबर : प्रदेश में स्थापित होगी 'लैंग्वेज लैब', विदेशों में नौकरी की राह होगी आसान - LANGUAGE LAB IN RAJASTHAN

मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहल पर राज्य सरकार प्रदेश में 'लैंग्वेज लैब' स्थापित करेगी. इससे युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी की राह आसान होगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat (File))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 4:04 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 4:56 PM IST

जयपुर : विदेश जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य करते हुए प्रदेश में 'लैंग्वेज लैब' स्थापित करवाने जा रहे हैं. गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'लैंग्वेज लैब' स्थापित करने की घोषणा के साथ ही युवाओं को सही दिशा देकर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है. साथ ही, युवाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा.

राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से 'लैंग्वेज लैब' स्थापित की जाएगी. लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सकें और उनके लिए विदेशों में रोजगार की राह प्रशस्त हो सके.

विदेशों में मिलेंगे रोजगार के अवसर : लैंग्वेज लैब में युवाओं को मिलने वाले विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ोतरी होगी. यह पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कारगर साबित होगी. बता दें कि राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट का आयोजन किया गया था.

इस समिट के दौरान राज्य सरकार एवं विभिन्न उद्यमियों के बीच लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. समिट के दौरान विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में लैंग्वेज लैब स्थापित की जा रही है. विदेशों में युवाओं को नौकरी प्रदान करने की दिशा में यह एक सशक्त कदम साबित होगा.

दिल्ली से आई विकास की बयार : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तीन दिवसीय दिल्ली यात्रा राजस्थान के लिए विकास की नई सौगात लेकर आई. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य हित के मुद्दों पर ठोस पहल की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसदों से आग्रह किया कि वे केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और लंबित स्वीकृतियों को शीघ्रता से पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाएं. जयपुर मेट्रो फेज-2 को संयुक्त उपक्रम के तहत मंजूरी दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से महत्वपूर्ण चर्चा की.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल से कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मिली स्वीकृति को राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया. युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए जयपुर में आधुनिक लैंग्वेज लैब स्थापित करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और राज्य मंत्री जयंत चौधरी से विमर्श हुआ. इसके अलावा जल परियोजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक सुधारों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई.

राजस्थान को मिलेंगे 3 हजार 200 करोड़ रुपये : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में हर बच्चे को सुलभ, आधुनिक और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने और शिक्षा के उन्नयन, विकास के साथ सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र सरकार ने समग्र शिक्षा, राजस्थान के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा, राजस्थान के लिए केन्द्रीय अंश की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया था. इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3 हजार 200 करोड़ रुपये राज्य को देने के लिए सहमति प्रदान की है. साथ ही इस राशि की प्रथम किस्त शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी दिया है. मुलाकात के दौरान सीएम ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति और भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबध में भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी. केन्द्र से प्राप्त इस राशि से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में विभिन्न कार्य, विद्यालयों मेंं निर्माण एवं मरम्मत कार्य, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी एवं डिजिटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशिलता, नवाचार, समग्र शिक्षा की मॉनिटरिंग से संबंधित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे. इससे प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढ़ांचे को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी.

पढे़ं. SIERT की पहल: बच्चों की पढ़ाई के साथ अब मानसिक शांति पर भी फोकस

पढे़ं. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा आपदा प्रबंधन का पाठ

पढे़ं. प्रदेश के 639 पीएम श्री स्कूलों में अब दी जाएगी सोशल इमोशनल वैल्यू एजुकेशन - PM Shree school

पढे़ं. IIT जोधपुर में हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बना देश का पहला संस्थान

