सीएम के आने से पहले लोगों ने रास्ता रोक कर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग
सीएम भजनलाल मंगलवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे. इससे पहले कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने आए लोगों ने प्रदर्शन किया. जानिए पूरा मामला...
Published : September 23, 2025 at 2:15 PM IST
भीलवाड़ा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा शहर में शहरी जन सेवा शिविर व हमीरगढ़ कस्बे में शहरी जन सेवा शिविर के साथ ही फ्लाइंग स्कूल का लोकार्पण करने आ रहे हैं. इससे पहले भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर पिछले दिनों हुई सांवरमल शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने आए. पुलिस एवं प्रशासन के आश्वासन के बाद भी कुछ आक्रोशित युवा नहीं माने और कलेक्ट्रेट के बाहर रोड जाम कर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे. जिसके बाद सीएम के दौरे को लेकर सतर्क प्रशासन ने पहले तो युवाओं और बुजुर्गों को समझाने की कोशिश की. अंत में नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनको खदेड़ा.
यह है पूरा मामला : भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 16 सितंबर को रेलवे ट्रैक के पास पैर कटा युवक का शव मिला था. मृतक की पहचान सांवरमल शर्मा के रूप में हुई. मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और दो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया और हत्या तक के आरोप लगाए थे. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा में मामला दर्ज किया था दो पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर किया था.
इस मामले में मृतक के समाज लोग पुन: न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसपी से मुलाकात की. पुलिस के बार-बार आश्वासन के बाद भी लोग नहीं माने और रोड पर बैठ गए. जिनको हल्का बल प्रयोग कर हटाना पढ़ा.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई थी, उसको लेकर परिवादी पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है. वहीं, एक पुलिसकर्मी पर संलिप्ता के आरोप में जांच कर रहे हैं. जांच के दौरान उसे निलंबित किया है.